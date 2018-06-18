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«Больше сыра, меньше слов»: в Костроме выбирают логотип и слоган первого сырного фестиваля
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«Больше сыра, меньше слов»: в Костроме выбирают логотип и слоган первого сырного фестиваля 

k1news.ru 30 минут назад
Фото: k1news.ru
30 июня в Костроме пройдет фестиваль сыра. Первый в нашем регионе, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU. В связи с этим объявлено народное голосование: необходимо выбрать лучший слоган и лучший логотип фестиваля. Для этого был объявлен конкурс: участники из разных уголков области рисовали сырные логотипы, которые должны отражать суть праздника, и сочиняли короткие изречения на сырную тематику. Варианты слоганов следующие:
Сыры разные, сыры разнообразные!
Мы знаем, где найти хороший сыр!
Не проворонь свой сыр!
Хочешь попасть в сырный рай — Приезжай в Костромской край!
Больше сыра — меньше слов!
Кусочек сыра на каждого!
Кострома — сырная голова!
Проголосовать за лучший вариант можно здесь, а выбрать самый красивый логотип — здесь. Логотипы, кстати, создавали художники разных возрастов. Среди них есть и школьники, и даже пенсионеры. Напомним, в рамках фестиваля пройдет выставка-ярмарка, где можно будет купить весь ассортимент сырной и молочной продукции, сувениры. На деревенском подворье пройдет презентация муниципальных образований области. Гостей ждут конкурсы, викторины, народные забавы, концертная и театральная площадки, мастер-классы. Пройдут в этот день и веселые «Сырные покатушки», а также увлекательные экскурсии.
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