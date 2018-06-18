Джастин Бибер снова встречается с Хейли Болдуин

Плачь и смотри со стороны, Селена: Джастин Бибер , похоже, решил, что новое — это хорошо забытое старое, и вернулся в объятия модели Хейли Болдуин . Парочка, которая недолго встречалась в начале 2016-го и рассталась друзьями, снова проводит время вместе, не особенно стараясь при этом скрываться от папарацци. Джастина и Хейли уже видели на совместном отдыхе в Майами, затем они перебрались в Нью-Йорк, где строили счастливые смешные рожицы фотографам, а теперь их и вовсе застали целующимися у Бруклинского моста, что говорит только об одном: они явно решили дать своему неудачному роману второй шанс.

Все бы хорошо, но родители Хейли (а она из такой же консервативной семьи, как и Гомес) уже волнуются: вдруг 24-летний певец разобьет ей сердце так же, как и бывшей девушке?

«Большинство членов семьи Хейли очень рады, что они с Джастином проводят столько времени вместе, — поделился источник. — Она расцветает рядом с ним, много улыбается и смеется… Но они обеспокоены тем, что происходит в его жизни. Джастин может быть очень непредсказуемым, и они не хотят, чтобы эти отношения закончились так же печально». Что же, семейству Болдуин остается только держать руку на пульсе: другого Бибера ни у кого для них нет. Впрочем, сама Хейли утверждает, что им с Джастином удалось преодолеть все разногласия двухлетней давности, и сейчас они близки, как никогда. А учитывая регулярные походы музыканта в церковь, не удивимся, если он вообще предложит 21-летней подруге руку и сердце!

Выходит, поводы ревновать и нервничать у Селены все-таки были…

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