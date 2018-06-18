Ещё
Джастин Бибер снова встречается с Хейли Болдуин
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джастин Бибер снова встречается с Хейли Болдуин 

Sunmag 29 минут назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
Плачь и смотри со стороны, Селена: Джастин Бибер, похоже, решил, что новое — это хорошо забытое старое, и вернулся в объятия модели Хейли Болдуин. Парочка, которая недолго встречалась в начале 2016-го и рассталась друзьями, снова проводит время вместе, не особенно стараясь при этом скрываться от папарацци. Джастина и Хейли уже видели на совместном отдыхе в Майами, затем они перебрались в Нью-Йорк, где строили счастливые смешные рожицы фотографам, а теперь их и вовсе застали целующимися у Бруклинского моста, что говорит только об одном: они явно решили дать своему неудачному роману второй шанс.
Все бы хорошо, но родители Хейли (а она из такой же консервативной семьи, как и Гомес) уже волнуются: вдруг 24-летний певец разобьет ей сердце так же, как и бывшей девушке?
«Большинство членов семьи Хейли очень рады, что они с Джастином проводят столько времени вместе, — поделился источник. — Она расцветает рядом с ним, много улыбается и смеется… Но они обеспокоены тем, что происходит в его жизни. Джастин может быть очень непредсказуемым, и они не хотят, чтобы эти отношения закончились так же печально». Что же, семейству Болдуин остается только держать руку на пульсе: другого Бибера ни у кого для них нет. Впрочем, сама Хейли утверждает, что им с Джастином удалось преодолеть все разногласия двухлетней давности, и сейчас они близки, как никогда. А учитывая регулярные походы музыканта в церковь, не удивимся, если он вообще предложит 21-летней подруге руку и сердце!
Выходит, поводы ревновать и нервничать у Селены все-таки были…
Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите
Sunmag: последние новости
Мадонна выходит замуж в третий раз Кайли Дженнер обиделась на подписчиков и удалила все фото дочери из соцсетей Стефано Габбана назвал Селену Гомес «уродиной»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горе сплотило семью Павла Прилучного16
Звезды, которые обожают сниматься обнаженными64
Сексуальные и ужасные: звезды открыли пляжный сезон11
8 имен, которые притягивают к детям удачу6
Акиньшина впервые показала фото подросшей дочери
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
10:27
Язык тела выдаст все, что вы хотите скрыть
Психология
10:28
Звезды без макияжа: кто хуже
Красота Звёзды
08:47
Опасности, которые ожидают моделей
Звёзды
02:28
Что будет, если вы ослепнете
Здоровье
05:03
Сочетания продуктов, которые действительно опасны
Еда
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
11:02
Любовницы, которые стали женами
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение