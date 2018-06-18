Ещё
КМВ посетила 91 летняя Трэвел-блогер из Красноярска
Далее:
Читайте также:
Ещё

КМВ посетила 91 летняя Трэвел-блогер из Красноярска 

Собака 22 минуты назад
Фото: Собака
Самая пожилая блогер рунета — Елена Ерхова из Красноярска, которая сама себя называет «Баба Лена» — после Германии, Чехии, Польши, Турции и Вьетнама решила побывать на КМВ.
Друзья пригласили в санаторий «Жемчужина Кавказа» в Ессентуках, это удивительное место, — поделилась впечатлениями женщина на своей личной страничке в соцсети.
Труженик тыла ВОВ, всю жизнь проработавшая на молокозаводе, Елена Михайловна решилась на своё первое путешествие в 83 года — как позже призналась женщина, на это её сподвигла мысль о том, что за многие года она «так и не увидела жизни». Тогда её выбор пал на Чехию.
Впервые же о пенсионерке стало известно благодаря фото москвичики Екатерины Папиной, которая познакомилась с бабой Леной на одном из вьетнамских пляжей. После того как история бабушки разлетелась по сети, Елена Михайловна стала буквально знаменитостью.
По словам женщины, путешествует одна: старается выбираться в разные страны каждые полгода, откладывая деньги с пенсии
Сейчас в планах пенсионерки — путешествие по Израилю и Италии.
Источник: kmvtoday.ru Фото: babushka_1927
Собака: последние новости
В Петербурге откроется новое фэшн-пространство площадью 2500 кв. метров Пять лет без сигарет, или Как бросить курить «Руки-базуки» нашел свою любовь
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горе сплотило семью Павла Прилучного16
Звезды, которые обожают сниматься обнаженными64
Сексуальные и ужасные: звезды открыли пляжный сезон11
8 имен, которые притягивают к детям удачу6
Шляпа Пынзарь насмешила поклонников39
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
10:27
Язык тела выдаст все, что вы хотите скрыть
Психология
10:28
Звезды без макияжа: кто хуже
Красота Звёзды
08:47
Опасности, которые ожидают моделей
Звёзды
02:28
Что будет, если вы ослепнете
Здоровье
05:03
Сочетания продуктов, которые действительно опасны
Еда
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
11:02
Любовницы, которые стали женами
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение