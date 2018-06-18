КМВ посетила 91 летняя Трэвел-блогер из Красноярска

Самая пожилая блогер рунета — Елена Ерхова из Красноярска, которая сама себя называет «Баба Лена» — после Германии, Чехии, Польши, Турции и Вьетнама решила побывать на КМВ.

Друзья пригласили в санаторий «Жемчужина Кавказа» в Ессентуках, это удивительное место, — поделилась впечатлениями женщина на своей личной страничке в соцсети.

Труженик тыла ВОВ, всю жизнь проработавшая на молокозаводе, Елена Михайловна решилась на своё первое путешествие в 83 года — как позже призналась женщина, на это её сподвигла мысль о том, что за многие года она «так и не увидела жизни». Тогда её выбор пал на Чехию.

Впервые же о пенсионерке стало известно благодаря фото москвичики Екатерины Папиной, которая познакомилась с бабой Леной на одном из вьетнамских пляжей. После того как история бабушки разлетелась по сети, Елена Михайловна стала буквально знаменитостью.

По словам женщины, путешествует одна: старается выбираться в разные страны каждые полгода, откладывая деньги с пенсии

Сейчас в планах пенсионерки — путешествие по Израилю и Италии.

Источник: kmvtoday.ru Фото: babushka_1927