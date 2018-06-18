Что означает образ воды во сне

Доброго вам дня, читатели! Поскольку образы воды, реки, океана нередки во сне, давайте на примере одного из таких снов разберем, к чему снится вода как символ.

Ниже пример сновидения нашей сегодняшней героини: «Иногда повторяется что-то похожее на эту тему. Огромные волны, я тону. Но вода приятная, не больно, вода мягкая и теплая. Вижу, как вода смыкается надо мной. Обычно как-то выбиралась сама, последний раз меня кто-то вытянул — рука сверху. Я вообще периодически тону… Что такое?»

В юнгианской терапии символ воды настолько многогранен, что мы могли бы легко выйти за рамки статьи и написать эссе.

Поскольку образ объемный, то я лишь подскажу несколько направлений, над которыми нашей сновидице придется поразмыслить на досуге. Самым верным будет тот ход мыслей, который резонирует с ее собственным.

Итак, вода. Конечно, вода — символ чувств. В данном примере — теплых, хотя и необязательно. Вода — символ нашей «женской» стороны души, ее текучести, гибкости, объемности. Вода олицетворяет нашу чувствительную, эмоциональную сторону, в которой героиня сна «тонет».

Что, кстати, часто приятно и даже необходимо. Безопасность, умиротворение, расслабление, спокойствие, любовь, нежность — иногда очень нужно, чтобы такие чувства накрывали с головой. Выбираться самой в этом смысле — это справляться с чувствами, по необходимости отодвигать их в сторону и заниматься другими вопросами, так как есть еще другие уровни переживания, на которые мы ориентируемся в жизни, кроме наших чувств.

Вода как символ глубины. Глубина тоже может быть разной: контакт с собой, близость с другими. В этих аспектах отношений человека с собой и другими тоже есть глубина. Чем более качественный контакт у человека с собой, тем на большую глубину в отношениях с другими он готов рискнуть. И никто не говорит, что это безопасно. Как раз в этом есть свои риски. Потому и сны нашей героини не о том, как она плещется на мелководье, а о том, как волны сходятся над ней. Нашим «бытовым» сознанием это еще как опасно.

Вода как символ матери. Как раз та самая юнгианская терапия, которую я уже упоминала, рассматривает воду как образ матери. Контакт с мамой, как и с водой, бывает самый разных: теплый или холодный, обволакивающий или будоражащий, исцеляющий или болезненный, принимающий или отталкивающий, чистый или с грязью и примесью.

Если смотреть на пример сна, то контакт с мамой теплый, из которого часто можно выйти самой, а иногда — с помощью чужой руки. Возможно, сон ставит перед сновидицей вопрос: достаточно ли ты напиталась материнской любовью, теплом, чтобы дальше идти сама, или все еще ждешь помощи и чьей-то руки для продолжения своего пути?

Два слова могу сказать о том, что все больше в психологическую литературу, исследования, переведенные на русский язык, проникают знания о том, что чем прочнее привязанность, установленная с первичным нашим объектом — с мамой, тем больше человек умеет опираться на себя во взрослой жизни и более автономен в вопросах построения отношений с другими: уважает свои и чужие границы, выражает свои чувства и отношения, способен действовать согласно своим ценностям и задачам.

Частью здоровых отношений с матерью является своевременная от нее сепарация. Это двусторонний процесс, когда взрослый отпускает своего ребенка, а ребенок все больше опирается на собственные силы, формируя при этом свою независимую жизненную позицию.

Возможно, сон демонстрирует нашей сновидице часть этого процесса. Причем, необязательно быть выпускником сада или школы, чтоы видеть такие сны. Хронологический возраст не всегда должен совпадать с реальной автономией. В западных исследованиях считается, что возраст автономии — это когда выросший ребенок живет на свои деньги, на своей территории и ест свою еду. В нашей культуре иногда все три фактора недостижимы даже у очень зрелых людей, а если и достижимы, то может появиться такой аспект, как ответственность ребенка за самочувствие и здоровье матери. Но это уже совсем другая история, достойная отдельной статьи.

Пока остановимся на том, что вода может сниться в знак отражения процесса, который уже взрослый человек проходит в отношениях со зрелой матерью.

Остановимся на этих направлениях для размышлений для тех, кому снится водичка, и для сновидицы, которая прислала сон.

Удачи вам в ваших трактовках!

А что снится вам? Примеры ваших сновидений присылайте на почту: info@womanhit.ru. Кстати, сны гораздо легче растолковать, если в письме в редакцию вы напишете предшествующие жизненные обстоятельства, но самое главное — чувства и мысли в момент пробуждения от этого сновидения.

Мария Дьячкова, психолог, семейный терапевт и ведущая тренингов личностного роста Тренинг-центра Марика Хазина