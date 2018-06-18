Лето на «Сплетнике»: отпускные фото Елены Темниковой, Елены Летучей, Натальи Подольской, Тори Спеллинг и других 

В Москву наконец-то пришло лето, правда, никто не отменял отдых на море с семьей. Кто из знаменитостей отправился в долгожданный отпуск и какой курорт они выбрали — в нашем Instagram-обзоре. Елена Темникова и Елена Кулецкая с детьми в эти дни публикуют в соцсетях фото из солнечной Турции. Наталья Подольская с родными и друзьями ведет «репортаж» из Испании, а Тата Бондарчук принимает солнечные ванны в Монако. А вот Илона Столье и Елена Летучая сделали ставку на спа-отдых: Илона публикует кадры с захватывающими пейзажами из Швейцарии, Елена — из Сочи.
Елена Темникова
Елена Темникова с дочерью
Елена Кулецкая
Елена Кулецкая с дочерью
Тата Бондарчук
Наталья Подольская (справа) с подругой
Наталья Подольская с сыном И если для кого-то из нашего обзора фото в бикини — привычное дело, то для Тори Спеллинг это важный шаг — актриса только-только вернула себе былые формы после рождения пятого ребенка. Я думала, что после пятой беременности мое тело быстро вернется к прежним формам, ведь так было после первых четырех беременностей, но нет. Мне пришлось работать над тем, чтобы достигнуть своей цели. И я ее достигла! Наконец-то я вижу плод своих трудов. И хотя трансформация еще не окончена, мой муж заставляет меня чувствовать себя на высоте, независимо от того, какой у меня вес, — поделилась знаменитость, которая, напомним, стала матерью в пятый раз весной прошлого года.
Тори Спеллинг
Елена Летучая
Илона Столье
Анастасия Винокур и Ида Достман
Анастасия Винокур и Григорий Матвеевичев с сыном P. S: надеемся, что и ваш отпуск уже близок!