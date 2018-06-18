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Коллекторы пригрозили тюменке и ее детям расправой
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Коллекторы пригрозили тюменке и ее детям расправой 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Просьба помочь разобраться с угрозами коллекторов появилась в тюменском паблике в соцсети «ВКонтакте». Региональные СМИ подхватили эту историю, и теперь уже Следственный комитет области будет разбираться в обстоятельствах этого запутанного дела.
По словам опубликовавшей пост тюменки, пожелавшей сохранить анонимность, мошенники от лица ее отца взяли займ в микрофинансовой организации — 30 тысяч. И теперь коллекторы требует с нее (так как отец прописан в доме дочери), вернуть эти средства с процентами: речь идет уже о ста тысячах. Женщина говорит, что некие лица угрожают расправой не только ей, но и ее детям.
"Организована доследственная проверка по сообщению в СМИ об угрозах, поступающих в адрес жительницы Тюмени от коллекторов. Они приходят по месту ее жительства и требуют возврата микрозайма, который брал ее отец", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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