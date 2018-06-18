Мэган Виртанен о том, почему конкурсы красоты отказываются от стандартов и раздеваний

Историк моды и наш колумнист Мэган Виртанен рассказывает, как конкурсы красоты стали зеркалом общественных проблем, почему они были похожи на отбор призовых лошадей, и что стоит за отказом «Мисс Америки» от дефиле в купальниках.

«Истинно говорю, наступают последние времена, и земля налетит на небесную ось» — такую реакцию вызывают некоторые новости. Создатели советского телевизионного конкурса «А ну-ка, девушки» в далеком 1970 году даже не подозревали, что спустя почти пятьдесят лет их идеи будут поддержаны конкурсом «Мисс Америка». Организаторы официально заявили, что дефиле в купальниках отныне отменяется, и оценивать участниц будут не по внешнему виду.

Ирония заключается в том, что «Мисс Америка», первый в истории конкурс красоты, был создан именно ради демонстрации красивых девушек в купальниках. В 1921 году дельцы Атлантик-Сити решили, что такое зрелище точно привлечет туристов. И не ошиблись, а первая «Мисс Америка» Маргарет Горман стала национальной знаменитостью. Идея в целом полностью соответствовала духу времени: индустриальное общество требовало унификации и стандартизации во всем. Конкурсы красоты как отбор женщин, точно попадающих в заранее заданные строгие параметры, не могли не стать мировой сенсацией. В 1930-е годы с их Великой Депрессией и вызванной массовой безработицей «дешевизной людей» дело доходило даже до надевания участницам на голову мешков, чтобы лица девушек не отвлекали жюри от оценки пропорций тела в купальнике.

Участницам надевали на голову мешки, чтобы их лица не отвлекали жюри от оценки тела в купальнике

В 1950-е годы мир ждала следующая стадия выравнивания нормативных канонов красоты: появились конкурсы «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». Девушек разных стран и разного этнического происхождения оценивали по одним и тем же меркам. Публикации 1950-х, рассказывающие о том, как жюри делает выбор, в наши дни заставляют думать не столько о красоте, сколько о зоотехнике и принципах отбора призовых лошадей. Неудивительно, что к концу 1960-х конкурсы красоты стали постоянным объектом недовольства феминисток, предпринимавших неоднократные попытки сорвать состязание.

Впрочем, для граждан СССР конкурсы красоты и скандалы вокруг них были неведомой экзотикой, и «Московская красавица» 1988 года стала сенсацией, удостоившись шестичасовой трансляции в прямом эфире центрального телевидения. Лавры первой официальной «Мисс» СССР» Маши Калининой привлекали многих, и страну захлестнула повальная мода на такие конкурсы. Можно сказать, что соревновались от «мисс СССР» до «мисс ЖЭК № 3».

Любой конкурс красоты всегда не столько о реальных женщинах, сколько о вариациях желаемой женственности. К 2010-м идеалы индустриального общества, предполагающие единообразие красоты, мягко говоря, устарели. Организаторы крупнейших мировых конкурсов заметили снижение интереса публики, падение рейтингов телеэфиров и перенос вектора внимания зрителей. Те, кто продолжает интересоваться такими конкурсами, больше увлечены рассказом участниц о своих достижениях, чем сверканием телес в купальниках. Маятник качнулся в противоположную сторону.

Полный цикл почти пройден, и общая тенденция демократизации и отказа от идеи, что одни люди лучше других просто на основании везения в генетической лотерее или соответствия текущему стандарту красоты, повсеместна, по крайней мере на словах. Откажутся ли все мировые конкурсы красоты от выхода в купальниках и превратятся ли они в «конкурсы душевной красоты и духовного богатства» — покажет только время.