Ещё
Внешность обманчива: почему мы осуждаем окружающих
Далее:
Читайте также:
Ещё

Внешность обманчива: почему мы осуждаем окружающих 

Умная 1 час назад
Фото: Умная
Независимо от того, насколько мы убеждены в том, что осуждать других нельзя, мы предрасположены делать это.
Если вы легко складываете негативное мнение об окружающих, в будущем вы можете пожалеть об этом. Мы постоянно рассказываем истории о других — обычно упуская большинство фактов. Мы вроде бы знаем, что мнение о человеке нужно составлять осторожно. Но во многом оно основано на поверхностной информации, приводящей к искаженным впечатлениям и прямым ошибкам. Если мы не начнем более внимательно следить за тем, какие действия приводят к таким неверным суждениям, то не сможем избавиться от такого мышления.
Быстрое нахождение неверных выводов заложено у нас в природе. Мы склонны приписывать некоторые черты другим. Это удобно и необходимо время от времени. Мы предполагаем, что кто-то дружелюбен или не дружелюбен; добр или зол; осторожен или рискован. Это может быть очень полезно, поскольку таким образом мы лучше ориентируемся в мире вокруг нас. Но, как и в случае любого решения, существует вероятность ошибки. Мы даем определенные характеристики другим, а они не всегда верны.
Внешность может быть обманчива. Люди склонны судить других, основываясь на собственных страхах. Когда мы смотрим на кого-то в первый раз, мы видим отражение нашего прошлого опыта и ассоциаций. Это может быть от их языка тела, или от того, как они одеваются и ведут себя. Получается, что наше прошлое влияет на наши нынешние мысли. Это помогает нам выявить признаки ложного или преждевременного суждения.
Фундаментальная ошибка атрибуции — это то, что зачастую делаем мы все. Мы объясняем свои собственные слова и действия внешними факторами, под влиянием которых мы это сделали, но считаем, будто слова и действия окружающих являются прямым следствием их черт характера и личностными особенностями.
То, что вы говорите о других, говорит много о вас. У тех, кто судит сурово, обычно меньше друзей, потому что такие преждевременные выводы отсекают размер круга общения.
Большинство как и этических, так и религиозных предписаний советуют нам не судить друг друга. В самом деле, нужно иметь какие-то суждения о людях, элементарно для своей безопасности. Но психологи говорят, что если слишком много осуждать других людей, то это говорит о том, что человек очень сильно не уверен в себе, и ищет в других людях те же недостатки, которые видит в себе. Поэтому в первую очередь, если вы замечаете за собой, что вы очень часто осуждаете других, попробуйте разобраться с самим собой.
Сообщение Внешность обманчива: почему мы осуждаем окружающих появились сначала на Умная.
Умная: последние новости
Жрицы богинь любви: какую роль они исполняли Перфекционизм: почему это опасность В каких случаях крестьянки могли убить своих мужей
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»14
Горе сплотило семью Павла Прилучного17
Ани Лорак показала жаркое фото в «латексе»8
Звезды, которые обожают сниматься обнаженными64
Сексуальные и ужасные: звезды открыли пляжный сезон11
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
10:27
Язык тела выдаст все, что вы хотите скрыть
Психология
10:28
Звезды без макияжа: кто хуже
Красота Звёзды
08:47
Опасности, которые ожидают моделей
Звёзды
02:28
Что будет, если вы ослепнете
Здоровье
05:03
Сочетания продуктов, которые действительно опасны
Еда
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение