Ещё
В эфир спортивной трансляции вторгся грязный разговор о сексе
Далее:
Читайте также:
Ещё

В эфир спортивной трансляции вторгся грязный разговор о сексе 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В ходе трансляции открытого чемпионата США по гольфу (US Open) в эфир Fox Sports (FS1) попал разговор двух фанатов, которые говорили о сексе в оскорбительных выражениях, пишет USA Today.
Инцидент произошел в пятницу, 15 июня. Ведущий FS1 Джо Бак (Joe Buck) комментировал игру гольфиста Патрика Рида (Patrick Reed). В перерыве между ударами в эфир вывели разговор двух болельщиков, наблюдавших за игрой. Они обсуждали подробности интимной жизни одного из участников беседы. Он рассказывал о жестком поведении во время секса с бывшей девушкой в уничижительной для нее форме.
Отмечается, что разговор был слышен отчетливо. Небрежность режиссеров эфира возмутила некоторых зрителей. Спустя несколько часов Ассоциация гольфа США опубликовала извинения за фрагмент эфира. Они объяснили произошедшее недоразумением. По словам представителя Fox Sports Энн Пеннингтон, «оскорбительная болтовня» случайно попала на один из установленных на площадке микрофонов.
Актер и продюсер Ной Кинси (Noah Kinsey) отметил в Twitter, что благодаря оплошности телевизионщиков «гольф впервые за 20 лет стал интересен» широкой аудитории.
Последние новости
Путин пригрозил Украине развалом Подсчитаны потери россиян от повышения пенсионного возраста В Раде заявили об утрате контроля над Одессой
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»14
Горе сплотило семью Павла Прилучного17
Ани Лорак показала жаркое фото в «латексе»8
Звезды, которые обожают сниматься обнаженными64
Сексуальные и ужасные: звезды открыли пляжный сезон11
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
10:27
Язык тела выдаст все, что вы хотите скрыть
Психология
10:28
Звезды без макияжа: кто хуже
Красота Звёзды
08:47
Опасности, которые ожидают моделей
Звёзды
02:28
Что будет, если вы ослепнете
Здоровье
05:03
Сочетания продуктов, которые действительно опасны
Еда
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение