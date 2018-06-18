В эфир спортивной трансляции вторгся грязный разговор о сексе

В ходе трансляции открытого чемпионата США по гольфу (US Open) в эфир Fox Sports (FS1) попал разговор двух фанатов, которые говорили о сексе в оскорбительных выражениях, пишет USA Today

Инцидент произошел в пятницу, 15 июня. Ведущий FS1 Джо Бак (Joe Buck) комментировал игру гольфиста Патрика Рида (Patrick Reed). В перерыве между ударами в эфир вывели разговор двух болельщиков, наблюдавших за игрой. Они обсуждали подробности интимной жизни одного из участников беседы. Он рассказывал о жестком поведении во время секса с бывшей девушкой в уничижительной для нее форме.

Отмечается, что разговор был слышен отчетливо. Небрежность режиссеров эфира возмутила некоторых зрителей. Спустя несколько часов Ассоциация гольфа США опубликовала извинения за фрагмент эфира. Они объяснили произошедшее недоразумением. По словам представителя Fox Sports Энн Пеннингтон, «оскорбительная болтовня» случайно попала на один из установленных на площадке микрофонов.

Актер и продюсер Ной Кинси (Noah Kinsey) отметил в Twitter, что благодаря оплошности телевизионщиков «гольф впервые за 20 лет стал интересен» широкой аудитории.