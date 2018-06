Хайди Клум с детьми и братьями Каулитц отдохнула в Диснейленде: фото

Отношения Хайди Клум и Тома Каулитца развиваются стремительно. 45-летняя модель уже познакомила 28-летнего бойфренда со своими детьми, а сама познакомилась с его братом Биллом. Для «семейной» встречи она выбрала идеальное место — Диснейленд.

Судя по фотографиям, сделанным папарацци, звезды совсем не скучали. Хайди, Том и Билл перевоплотились в персонажей мультфильмов, надев соответствующие головные уборы: влюбленные выбрали «ушки Минни Маус», а Билл — кепку с Гуффи. Вместе с братьями-близнецами и своими детьми Хайди прокатилась на «Американских горках», поплавала на байдарке и полакомилась пиццей. В окружении модели поговаривают, что ее родные радушно приняли Тома в семью. Кто знает, может в ближайшем будущем мы сможем увидеть Хайди в свадебном платье. ?| Bill, Tom e Heidi na Disneyland (15.06.2018)

A post shared by Tokio Hotel Brasil (@tokiohotelbra) on Jun 17, 2018 at 5:37pm PDT Напомним, первые слухи о романе знаменитостей появились, когда их заметили вместе на вечеринке в ювелирном бутике в Восточном Голливуде. Позже они демонстрировали свои чувства во время съемок шоу America’s Got Talent. Ранее Хайди состояла в браке арт-дилером Вито Шнабелем, а также с певцом Силом, от которого она воспитывает четырех детей: 13-летнюю Хелену, 12-летнего Генри, 11-летнего Йохана и 8-летнюю Лу.