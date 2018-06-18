К приезду патриарха в Екатеринбурге начали ремонтировать часовню на месте дома Ипатьева

В деревянной часовне возле Храма-на-Крови начался ремонт. По периметру её обтянули тканью, а крест рядом с ней закрыли фанерой, очевидно, его тоже собираются реконструировать.

В самой часовне святой Елизаветы уже трудятся рабочие — заливают бетонный пол. На вопрос, к какому сроку стараются успеть, иностранные рабочие ответили, что должны выполнить всё к приезду патриарха. Он собирается к нам приехать на празднование Царских дней.

Как рассказал наш фотокорреспондент Артём Устюжанин, посетителей в часовню на время ремонта не пускают.

Мы немного поснимали, как идут работы в часовне и возле неё. Её историю мы рассказывали, когда делали репортаж про дом Ипатьева, где расстреляли царскую семью. Дом инженера стоял как раз на этом месте.