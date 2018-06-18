«Это как-то ненормально»: Ирена Понарошку не дружит с бывшими

Люди часто встречаются и расстаются, но далеко не все находят в себе силы сохранить дружеские отношения с бывшими возлюбленными. А есть и те, которые предпочитают продолжать близкое общение, несмотря на разрыв. Своими рассуждениями на этот счет поделилась известная телеведущая Ирена Понарошку.

Мало кто станет спорить, что близкие отношения всегда сопровождаются разными эмоциями и после расставания сложно сдержать в себя ту гамму чувств, которые возникают при одном взгляде на неудавшуюся «вторую половину». Но некоторые умудряются продолжать общение, причем иной раз невзирая на наличие новых избранников. Ирена Понарошку счастлива в браке с Александром Глуховым , более известным как DJ List, а с экс-возлюбленными предпочитает не контактировать: «Мне всегда казалось, что дружить с бывшими — это как-то ненормально. Причем я готова даже дружить с его бывшими, но не со своими».

Знаменитость напомнила результаты исследования ученых, которые связали влюбленность с гормональными всплесками. В таком состоянии у обоих партнеров активно вырабатывается гормон удовольствия и предвкушения счастья — дофамин, а при разочаровании в партнере и в результате разрыва отношений его уровень резко падает, что вызывает крайне неприятные эмоциональные состояния. Подсознание винит в этом экс-возлюбленного, наши защитные механизмы пытаются навсегда избавиться от причины гормонального дисбаланса. Поэтому, по словам Ирены, «бывшие» начинают раздражать всем своих существом — запахом, походкой, интонациями, манерой кашлять, моргать и дышать: «Таким образом природа не только защищает и балансирует нашу гормональную систему, но и дает шанс как можно скорее найти новый источник дофамина!»

Селебрити подчеркивает, что если экс-бойфренд по-прежнему переустанавливает женщине Windows, поздравляет с праздниками и получает на свой адрес ее посылки, то тому может быть две причины — он все же не бывший либо у кого-то гормональный сбой. Рассуждения Ирены Понарошку вызвали оживленную дискуссию: «Не представляю, как общаться с бывшими… Нет, это невозможно для меня». «А я вот думаю как у нас теперь с бывшим мужем? Мы дружим!» «Ой, да прекрасно можно общаться с бывшими, если есть какой-то толк от них, то почему бы и нет?» «Не дружу с бывшими мужчинами, к счастью».

«Есть бывшие «бабы-липучки», которые поздравляют с праздниками, передают приветы, узнают номера через общих знакомых, причем на протяжении долгих лет. Не понимаю таких назойливых женщин». «Все спорно, я общаюсь с бывшими, а мужу запрещаю, нечего ему с этими бабами дружбу водить». «Не могу и представить, что с бывшими можно нормально строить диалог, хотя зависит от ситуации, может, при безболезненном расставании это и возможно». Что касается Ирены Понарошку, то она восьмой год замужем и воспитывает сына. Звезда отмечает, что астролог не советовал ей связываться с этим мужчиной, но она рада, что не послушалась.