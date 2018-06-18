Сезон открыт: три секретных места, где уже можно собирать грибы

В Ярославской области открылся грибной сезон. Грибники уже выкладывают фото с первыми подберезовиками. А значит — пора в лес! Где уже сейчас можно найти грибы, выяснил 76.ru.

Грибное время

Грибы не любят жару. Первая волна начинается в начале-середине мая. Летом грибы обычно начинают выглядывать из-под травы с середины июня — как раз сейчас и началась вторая волна. Чем она богата, рассказала миколог, доцент кафедры медицины, биологии, теории и методики обучения биологии ЯГПУ имени Ушинского Ольга Лазарева : — Сейчас самое оптимальное время идти за грибами. Вторая грибная волна продлится с середины июня и до конца июня. Это время грибов первой категории: белых, подберезовиков, лисичек и боровиков. Ярославцы уже во всю обсуждают, какие грибы пошли, и делятся фотографиями трофеев в соцсетях. — Только-только начинают расти лисички, каким-то чудом я нашла маленькие подберезовик и беленький, походила бы побольше, но меня спугнул лось, жутко их боюсь, судя по грозному мычанию, доносившемуся из густого березняка, лосяра был взрослый самец, так что я поспешила ретироваться, и наша охота на этом была завершена, — поделилась в соцсети любитель-грибник Светлана. А вот с июля в лесу уже можно будет встретить опята, подосиновики и сыроежки. Но нужно успеть, так как исчезают они через пару недель.

Три секретных места, где растут грибы

Грибники не очень любят сдавать свои урожайные леса. Но мы выяснили, какие места кишат грибами уже сейчас:

Некрасовский район — в районе деревень Орешки и в районе самого Некрасовского.

В лесу в Некоузском районе на южной стороне реки.

Направление по курбской дороге: Ширинье и лес за Козьмодемьянском.

Карта всех грибных мест Ярославской области.

В какую погоду лучше собирать грибы

— Смотря для каких целей вы их собираете, — говорит Ольга Лазарева. — Если для сушки, то, конечно, лучше ходить в сухую погоду. В мокрую погоду они будут мокрые, и их сложно высушить. К тому же они начинают быстро гнить. Если планируете использовать в сыром виде, например, жарить или варить, то можно и в дождик собирать.

Как вычислить ядовитого «двойника»

У белого гриба есть ядовитые «двойники». От них он отличается цветом шляпки: если у гриба коричневая или красная — ни в коем случае его не берите. Если от шляпки отломить кусочек, то у съедобного белого цвет на разломе меняться не будет, в отличие от ложного, мякоть которого постепенно станет синей.

Опята перепутать бывает очень легко, так как оба вида грибов растут группками в одних и тех же местах. У несъедобных грибов нет «юбочки» на ножке, да и шляпка у них непластичная и в чешуйках. В крайнем случае принюхайтесь грибу: если он плохой — от него будет неприятно пахнуть.

Главные отличия лисички от несъедобного гриба — окраска от бледно-розовой до оранжевой и шляпка, гофрированная по краю.

У настоящих маслят скользкая шляпка и такая же ножка. Кожица сверху липкая, будто бы в масле, от этого и название. Ее легко снять ножом, при этом она тянется. Что касается цвета, то несъедобные виды зачастую меняют цвет мякоти на изломе или срезе.