А иногда отец мне говорил

В календаре среди множества праздников есть особенный для меня — День отца.

Его отмечают в третье воскресенье июня. В этом году он выпал на 17-е. День памяти моего отца.

Мне в жизни повезло, у меня был потрясающий отец.

Из поколения физиков-лириков: палатка, кос тер, гитара и философские разговоры на кухне до утра… Когда родилась я, этот антураж ушел. Остались, пожалуй, только разговоры. А еще — любовь к жизни и литературе, тонкая ирония и удивительная способность увлечь идеей. Ему было не лень морозным утром выходного дня пойти со мной, пятилетней, в парк кормить белок. Он не считал обузой взять меня, уже подростка, с собой на Шукшинские чтения и показать Алтай. До сердечного приступа переживал, когда я объявила, что буду защищать диплом осенью, поскольку влюбилась и мне не до этого!

А иногда говорил: «Давай махнем куда-нибудь?» И через пару часов мы уже ехали на машине в Питер, Елец, Псков…

Он научил меня отличать хорошее от плохого, любить и быть любимой. И ценить то, что современные отцы, увы, называют долгом — любовь к семье.

Спасибо тебе, папа…