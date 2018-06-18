Ещё
А иногда отец мне говорил
Далее:
Читайте также:
Ещё

А иногда отец мне говорил 

Вечерняя Москва 30 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В календаре среди множества праздников есть особенный для меня — День отца.
Его отмечают в третье воскресенье июня. В этом году он выпал на 17-е. День памяти моего отца.
Мне в жизни повезло, у меня был потрясающий отец.
Из поколения физиков-лириков: палатка, кос тер, гитара и философские разговоры на кухне до утра… Когда родилась я, этот антураж ушел. Остались, пожалуй, только разговоры. А еще — любовь к жизни и литературе, тонкая ирония и удивительная способность увлечь идеей. Ему было не лень морозным утром выходного дня пойти со мной, пятилетней, в парк кормить белок. Он не считал обузой взять меня, уже подростка, с собой на Шукшинские чтения и показать Алтай. До сердечного приступа переживал, когда я объявила, что буду защищать диплом осенью, поскольку влюбилась и мне не до этого!
А иногда говорил: «Давай махнем куда-нибудь?» И через пару часов мы уже ехали на машине в Питер, Елец, Псков…
Он научил меня отличать хорошее от плохого, любить и быть любимой. И ценить то, что современные отцы, увы, называют долгом — любовь к семье.
Спасибо тебе, папа…
Вечерняя Москва: последние новости
Как живут семьи футбольных звезд Письма читателей «Вечерки» Сувениры для настоящих фанатов
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»14
Горе сплотило семью Павла Прилучного17
Ани Лорак показала жаркое фото в «латексе»8
Звезды, которые обожают сниматься обнаженными64
Сексуальные и ужасные: звезды открыли пляжный сезон11
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
10:27
Язык тела выдаст все, что вы хотите скрыть
Психология
10:28
Звезды без макияжа: кто хуже
Красота Звёзды
08:47
Опасности, которые ожидают моделей
Звёзды
02:28
Что будет, если вы ослепнете
Здоровье
05:03
Сочетания продуктов, которые действительно опасны
Еда
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение