Регина Тодоренко беременна?

Телеведущая, когда-то просавлившаяся участием в телешоу «Орел и решка» давно давала поводы для сплетен: взять хотя бы ее появление на премии МУЗ ТВ. Регина выбрала для красной ковровой дорожки платье с завышенной талией, ниже пояса которого проглядывался округлившийся живот. Тогда подписчики разделились на тех, кто заподозрил интересное положение Тодоренко, и на тех, кто лишь посмеялся над первыми, уточнив, что такой эффект создал крой платья.

#СДнемРождения 🎂 Спасибо огромное вам за поздравления! ❤❤❤ Я в Лондоне, погода — как обычно))) кстати, на каждый мой ДР ИДЁТ ДОЖДЬ! Наверное это хороший знак) Решила сделать в свой ДР и кому-то из вас 🎁 подарок: — кто первым отгадает точное время моего рождения, получит новенький Iphone Удачи) целую всех) #регинатодоренко #регинапутешественница🌎🌏🌍 #reginatodorenko #london

Елена Темникова, Публикация отregina todorenko (@reginatodorenko) 14 Июн 2018 в 3:44 PDT Однако, как сообщает Super.ru звезда экрана, действительно, ждет ребенка. На вопрос журналистов о том, можно ли ее поздравлять, Тодоренко ответила утвердительно. По данным источника, Тодоренко уже несколько месяцев наблюдается в госпитале подмосковной клинике Лапино, где проходят осмотры и рожают такие звезды российского шоу-бизнеса, как Ксения Собчак Юлия Ковальчук и другие.

Я так долго об этом мечтала! И теперь дождалась 😊 @prtshow #29июня #пятница #ПятницаСРегиной Стиль — @irushairusha Mua&hair — @yanabuzychkina Платье — @misensceneofficial #регинатодоренко #reginatodorenko #регинапутешественница🌎🌏🌍

Публикация отregina todorenko (@reginatodorenko) 8 Июн 2018 в 9:41 PDT