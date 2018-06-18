«Гудит», «поёт», «шумит», «бурлит»: как научится понимать голос самовара

Настоящее русское чаепитие невозможно представить без щедро накрытого стола во главе с кипящим самоваром. Для того, чтобы выпить чай из самовара надо сначала потрудиться с розжигом, и только спустя час приступить к завариванию ароматного напитка, бодрящего душу и тело.

Предполагающая неспешность и умиротворение самоварная церемония не только снискала любовь россиян, но и пользуется большой популярностью среди туристов, желающих почувствовать национальный русский колорит.

Откуда корни самовара

Главный атрибут традиционного русского чаепития — самовар на самом деле является «иностранцем», появившимся в нашей стране всего лишь в XVIII веке, хотя первые упоминания о нем встречаются уже в Древнем Риме и Китае.

Этот символ домашнего уюта в XIX столетии обрел привычный для нас вид и прочно закрепился в быту россиян разного достатка и сословий. Высокий спрос на товар способствовал открытию по всей стране множества самоварных фабрик, выпускавших художественно-привлекательную продукцию для аристократии и обыденно-дешевую для простолюдинов.

Самые изящные и богатые кипятильные машины производились на заводах близ Тулы, именно поэтому этот город сейчас считается родиной самоваров, хотя исторические данные указывают, что первый медный агрегат для нагрева воды был изготовлен в уральском городе Суксун.

Участвуя в международных выставках, русские так часто выставляли на обозрение уникальные самовары фабрикантов Тейли, Баташева, Горнина, что они стали восприниматься публикой как символ России.

Фиточай

Впервые о чае на Руси заговорили в начале XVII века, когда китайские послы подарили царю Михаилу Романову несколько тар с сухими листьями, которые по незнанию сначала использовали как ингредиент для супов или лекарственный препарат. Спустя несколько лет, когда была разгадана технология приготовления бодрящего напитка, состоялось подписание соглашения с властями Поднебесной о постоянных поставках чая.

Поначалу цена на «заварку» была очень высокой, поэтому её могли позволить себе только богатые люди, остальные добавляли в чай разнообразные пряные травы и ягоды. Со временем именно такой фиточай стал привычным атрибутом русского чаепития.

Розжиг самовара

Чтобы насладиться вкусом прелестного напитка для начала нужно было разжечь самовар, представляющий собой металлический сосуд с кувшином-трубой, внутрь которого помещается топливо.

Если доверить розжиг самовара новичку, то чая можно и не дождаться, поскольку огонь разгорается в нём только при правильной технологии закладки топлива, в качестве которого могут выступать ветки, угли и даже ароматные шишки.

Убедившись, что самовар залит водой, необходимо опустить в пустой кувшин топки одну подожжённую длинную щепку, а уже после того как она разгорится подкинуть к ней остальной запас горючего материала.

Подбрасывать «дров» в огонь надо до тех пор, пока самовар не закипит, если же есть необходимость ускорить этот процесс нужно надеть на самовар специальную трубу или воспользоваться знаменитым сапогом. Резво работая колоритной самоварной обувью можно быстрее раздуть пламя, даже если его источником служат раскаленные угли.

Голос самовара

Предаваясь разговорам в ожидании чая, нельзя упустить момент, когда самовар начинает подавать голоса. В первую очередь, он «гудит» или «поёт» — значит, вода почти закипела, нужно снять с него трубу и установить заварной чайник для прогрева на конфорку.

Потом самовар «шумит» — это сигнал, чтобы залить заварку кипятком, а на третьем этапе он «бурлит» — в этот момент надо снять заварной чайник с конфорки и вернуть на место спустя несколько минут, когда вода начнет остывать.

Чтобы дольше сохранить тепло заварки на верхнюю часть самовара надевают сшитую из разноцветных лоскутов плотной ткани бабу на чайник — образец прикладного искусства, иногда имеющий вид курочки, матрёшки или сказочной птицы.

Вода из самовара

Ценителей настоящего чая никогда не останавливали неудобства связанные с розжигом самовара, поскольку вода, закипевшая в нём, обладала незабываемым мягким вкусом. Причём этот факт не выдумка самоварных чаеманов, а физически доказанное явление.

На дне каждого чайника после кипячения оседает так называемая «тяжелая вода» с накипью, которая взбалтывается при любом переворачивании сосуда. Самовар же оснащен специальным краником для слива воды, благодаря которому его не нужно опрокидывать. Таким образом, в чашки попадает только мягкая вода, а все примеси оседают на дне самовара, которое нужно очищать после каждого кипячения.

Особенности русского чаепития

Из-за того, что вода в самоваре остывает очень медленно, появилась русская традиция пить чай из блюдца, остужая его прихлёбыванием. Чтобы не обжечь руки горячим чаем, использовались украшенные витиеватой резьбой подстаканники, которые до сих пор встречаются в поездах.

Непременным атрибутом русского чаепития является огромное количество угощений, подаваемых вместе с напитком. Варенье и мёд, лимон и кусковой сахар, разнообразные сушки и баранки, выпечка и конфеты в изобилии присутствовали на столах, показывая благополучие и хлебосольство.