Провал дня: Ким Кардашьян проткнула сосками майку, а ее 5-летняя дочь перепутала сарафан с парео

Ким Кардашьян известна особым чувством стиля: она обожает все откровенное, прозрачное и не похожее больше ни на что.

Однако нередко 37-летняя звезда реалити все-таки перебирает с экспериментами. На фото, сделанном журналистами недавно на улицах Нью-Йорка, соски Ким Кардашьян буквально проткнули тонкую майку. Кажется, это был не самый подходящий наряд для прогулки с дочерью Норт, которая, в свою очередь, неловко завязала розовый сарафан вокруг талии на манер парео.

Кстати, недавно накануне своего пятого дня рождения Норт Уэст выглядела великолепно в детском костюме от Adidas и Гоши Рубчинского

А как тебе одежда знаменитых мамы и дочки?

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Фото:Instagram, East News / TBSK