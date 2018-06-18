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Провал дня: Ким Кардашьян проткнула сосками майку, а ее 5-летняя дочь перепутала сарафан с парео
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Провал дня: Ким Кардашьян проткнула сосками майку, а ее 5-летняя дочь перепутала сарафан с парео 

WMJ.ru 25 минут назад
Фото: WMJ.ru
Ким Кардашьян известна особым чувством стиля: она обожает все откровенное, прозрачное и не похожее больше ни на что.
Однако нередко 37-летняя звезда реалити все-таки перебирает с экспериментами. На фото, сделанном журналистами недавно на улицах Нью-Йорка, соски Ким Кардашьян буквально проткнули тонкую майку. Кажется, это был не самый подходящий наряд для прогулки с дочерью Норт, которая, в свою очередь, неловко завязала розовый сарафан вокруг талии на манер парео.
Кстати, недавно накануне своего пятого дня рождения Норт Уэст выглядела великолепно в детском костюме от Adidas и Гоши Рубчинского.
А как тебе одежда знаменитых мамы и дочки?
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Фото:Instagram, East News / TBSK
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