Компания «Русская ягода» планирует собрать более 300 тонн клубники в этом году

В Подмосковье созрела клубника. Более 15 тонн ягод каждый день собирают в Луховицком районе, где разместилось одно из самых крупных в Московской области ягодное хозяйство ‐ «Русская ягода».

Источник фото: телеканал «360»

«Клубника неделю, как начала поспевать. У нас замечательный урожай, погода нам сопутствует, по вкусу и качеству ягоды мы на хорошем уровне», — сообщил генеральный директор компании «Русская ягода» Иван Рябинин.

Хозяйство выращивает только ягодные культуры. Клубника высажена на площади 23 га. Как рассказал директор «Русской ягоды», место выбрано неслучайно — за ним наблюдали и выявили, что там не так много осадков, что, в свою очередь, способствует созреванию хорошей качественной ягоды. А небольшая удаленность от Москвы позволяет сразу после созревания попасть в магазины в течение 15 часов.

Источник фото: телеканал «360»

Наша ягода — она вся брендированная. Она идет в фирменной упаковке с нашим наименованием, и любой покупатель может определить, что это «Русская ягода»

Иван Рябинингендиректор компании «Русская ягода»

«Ягода полностью созревает на кусте, в отличие от других производителей, которые расположены не так близко к местам реализации продукции», — говорит Иван Рябинин.

На сегодняшний день клубнику от «Русской ягоды» можно найти в магазинах, но директор уточнил, что в ближайшее время возможно будут предоставлены торговые точки в Москве в рамках фестиваля клубники.

Иван Рябинин сказал, что в этом году ожидается урожай от 300 до 400 тонн ягод.

Источник фото: телеканал «360»

«Сложно судить, потому что у нас сбор начался неделю назад, впереди месяц серьезной работы. Если будет сопутствовать погода, будет все в порядке, снимем весь урожай и достойно его представим нашим покупателям», — сказал Рябинин.