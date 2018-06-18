Брошенная с шестью детьми жена Жукова бежит из страны

Певец Роман Жуков продолжает воевать со своей пока еще супругой Еленой. Артист обвиняет мять шестерых детей в пьянстве и разврате.

Музыкант уже год один живет в Сочи. Он снимает шикарные апартаменты в гостиничном комплексе. Порядок ему наводят горничные. Роман отмечает, что наконец-то узнал, что такое настоящая чистота, мол, его супруга не отличалась хозяйственностью. «Если сравнивать с тем сервисом, который делала моя бывшая жена — это не сравнить», — сообщил исполнитель.

"Она перестала просто ночевать дома. Приходила в 10 утра, в 11 пьяная, и все это ладно там раз в неделю, пускай, но каждый день пошло — это все в течение года полутора лет. Наплевать на дом на семью на мужа", — продолжил перечислять претензии к жене артист. Последней каплей для Романа стали измены Елены. Музыканту позвонили знакомые и в красках описали, как его супруга кувыркается в постели с любовником.

Елена вместе с детьми в Москве. «День-два в подушку поплакала, потом успокоилась. Я сказала: „Я сильная женщина. Дети, мы сильные, мы идем вперед. Если у нас папа ****, то ничего не поделаешь“, — не стесняясь малолетних отпрысков жестко прокомментировала Жукова.

Женщина призналась, что может пригубить два-три бокала вина за вечер, но никогда не напивается. Тем более, тусовки — это часть работы: она устраивает приемы, вечеринки и концерты. По словам Елены, у Романа, как говориться, у самого рыльце в пушку: „Мне надоело 13 лет видеть, как мой муж пьет. Алкоголь его губил. Я пыталась его спасти“. Обвинения в изменах женщина считает смехотворными, ведь она работающая мать шестерых детей. Единственное, о чем она мечтает — это выспаться.

Жукова подозревает, что Роман просто устал быть отцом большого семейства, поэтому предательски бросил их. Мол, сейчас он на побережье загорает, а она пашет за троих содержа детей. „Я научилась золото закладывать. Я научилась выживать без мужика“, — посетовала Елена.

Жуков опровергает обвинения в скупости. В доказательство своей правоты, он всем показывает отчеты о денежных переводах супруге. Также исполнитель ежемесячно оплачивает ипотеку за стометровую квартиру в столице. Артист добавил, что не хотел иметь много детей, он просто шел на поводу у жены, о чем сейчас жалеет.

Вскоре супругам предстоит пережить бракоразводный процесс. Елена рада, что дети останутся с ней, но придется поделить совместно нажитое имущество: квартиру в центре Москвы, загородный дом в Московской области и пятимиллионный ипотечный кредит.