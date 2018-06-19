Из-за ошибки в воронежском морге семья похоронила незнакомую женщину 

Санитары перепутали тела. В Воронеже семья из-за ошибки сотрудников областного бюро судебно-медицинской эксперты похоронила чужую родственницу. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения во вторник, 19 июня. По данным облздрава, неприятная история произошла 29 мая из-за «технической ошибки» при передаче родственникам тела пенсионерки. Подмену заметили через два часа, но было уже поздно — вторую покойницу уже похоронили. Пришлось проводить эксгумацию, на исправление ошибки потребовалось полтора дня. Однако сейчас семьи перезахоронили своих родственников и претензий к «Воронежскому областному бюро СМЭ» не имеют. — Сотрудник, допустивший ошибку, получил взыскание. В учреждении усилен контроль на всех участках работы, — добавили в департаменте. Екатерина Трещикова