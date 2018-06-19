Ещё
Из-за ошибки в воронежском морге семья похоронила незнакомую женщину
Далее:
Читайте также:
Ещё

Из-за ошибки в воронежском морге семья похоронила незнакомую женщину 

Вести Воронеж 31 минуту назад
Фото: Вести Воронеж
Санитары перепутали тела. В Воронеже семья из-за ошибки сотрудников областного бюро судебно-медицинской эксперты похоронила чужую родственницу. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения во вторник, 19 июня. По данным облздрава, неприятная история произошла 29 мая из-за «технической ошибки» при передаче родственникам тела пенсионерки. Подмену заметили через два часа, но было уже поздно — вторую покойницу уже похоронили. Пришлось проводить эксгумацию, на исправление ошибки потребовалось полтора дня. Однако сейчас семьи перезахоронили своих родственников и претензий к «Воронежскому областному бюро СМЭ» не имеют. — Сотрудник, допустивший ошибку, получил взыскание. В учреждении усилен контроль на всех участках работы, — добавили в департаменте. Екатерина Трещикова
Вести Воронеж: последние новости
Воронежцев попросили не подбирать в лесах детёнышей оленей и косули В Воронеже открылась школа для родителей недоношенных детей Жительница Воронежа предупредила выпускниц о нелегальном бутике с бракованными платьями
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Такой Пугачеву еще не видели21
Звезда «Деффчонок» показала фигуру в бикини2
Салтыкова опубликовала пикантное фото с Газмановым3
Сексуальные и ужасные: звезды открыли пляжный сезон14
Сябитова рассказала о сексе в 4551
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:46
Волочкова едва прикрылась букетом
Звёзды
00:52
Водонаеву пристыдили за пикантное фото
Звёзды
01:00
Сябитова рассказала о сексе в 45
Звёзды
10:27
Язык тела выдаст все, что вы хотите скрыть
Психология
10:28
Звезды без макияжа: кто хуже
Красота Звёзды
08:47
Опасности, которые ожидают моделей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение