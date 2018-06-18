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Жила-была счастливая курица в столичной квартире
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Жила-была счастливая курица в столичной квартире 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Из письма в «Вечерку» — «У моего соседа на Сахалинской улице, в доме №4, в Москве (!) уже давно проживает живая курица, с которой он летом гуляет возле дома на улице, а зимой держит дома.
Пенсионер и курица очень дружны. Детям, да и взрослым, это очень нравится. Если газете это интересно, то можно познакомиться с хозяином и красивой курицей». В мире насчитывают около 700 пород кур. В России — больше ста. В нашем городе тоже куриц всяких предостаточно. Но таких, чтобы жили в доме и людей веселили, немного. Живет курица в среднем около пяти лет. Квочке с улицы Сахалинской, говорят, больше восьми. Уже — феномен. Поехали в Гольяново! Вселенский распорядок
Живут они душа в душу. Она просыпается рано, с первым петухом, который живет в соседнем квартале Гольяново, километров за пять от ее насеста. Но настоящая русская курица (не какая-то там квочка заполошная) настоящего петуха и за семь километров услышит.
Лишь бы петух был не европейский. Так вот, просыпается Белочка (так кличут нашу героиню) с первым намеком «младой Эос», греческой богини зари. Первый взгляд (куры обладают исключительно качественным зрением) — на хозяина, то есть на Анатолия Ивановича.
Если он спит еще после своих ночных бдений над формулами да расчетами (как и положено многоопытному врачу-радиологу на пенсии), то Белка терпеливо сидит на насесте и ждет его пробуждения. Поближе к рассвету, она перебирается тихонько на кровать, устраивается на ее задушке и снова бдит. Стоит Коломенскому открыть глаз, — Белка у него уже на груди. Потопчется, как и положено всякой курице на новом месте, присядет, вытянет шею и нежно приляжет своей пестрой, аккуратно причесанной головкой к хозяйской шее. Вставай, мол, милок, хватит бока нежить, пора меня холить. Эх, были бы наши бабы такими, как эта курица, мы бы про разводы и скандалы и знать ничего не знали! Да не всяка курица — птица. Но к Белке это не относится. Она дама хоть и нежная, но очень организованная.
— Завтракаем вместе, за одним столом, общей едой, — рассказывает мне Анатолий Иванович про свою любимицу. — Что ем я, то даю и ей. Потому и несется она у меня без участия петуха и регулярно, круглогодично. Яйца у нее, конечно, без зародыша. То есть, цыплята из них вывестись не могут. Но по качеству они — диетические, так как кормимся мы натуральными продуктами и здоровье свое сберегаем, не используя никакую лекарственную химию. Магазинные яйца мне не по нутру, так как я диабетик. А Белкино яичко — в самую пору.
Диетическая тайна
Процесс появления этого, золотого по качеству, яичка напоминает сценку из театральной постановки «Жила-была счастливая курица». На самом деле такого спектакля нет. Но, может быть, кто-то из драматургов и вдохновится житием этой замечательной гольяновской пары и напишет романтическую историю взаимоотношений двух вдовцов — человека и курицы.
Итак, сцена начинается с возгласа Белочки: «Куд-кудах!» То есть, она объявляет Коломенскому о своем желании произвести на свет натуральный плод. Анатолий Иванович гладит ее по спинке и напутствует: «Иди, моя голубушка, иди». Белка направляется к гнезду, место для которого она выбрала сама — в углу, у платяного шкафа, на высоте, примерно, метра от пола (шкаф не открывали уже много лет, и что и кто в нем обитает — неизвестно, возможно, страшный «Тютюка», которым мамы пугают малышей, когда отнимают их от вкусной груди).
Там, на троне из табуретки, ящика и еще каких-то деталей, хозяин постелил ей мягкий коврик — и сено с соломой не нужно. Там же лежит и контрольное старое яйцо, которое называют «болтень». Есть его нельзя по причине его испорченности.
Его предназначение — обозначать центр Вселенной, в котором мадам Курица соизволит произвести на свет будущее потомство. Белка медленно, обдуманно, поэтапно взбирается на насест. Осматривает гнездо и медленно и аккуратно присаживается. Своими действиями она напоминает некоторых дам другого вида высокоорганизованных животных, которые не орут заполошно: «Ой, скорее вызовите „скорую“, я рожаю!», — а с достоинством, пешочком, на трамвае и далее даже на метро отправляются своим ходом в роддом и так являют миру божий дар в виде младенца. Белка именно такая птица, устойчивого характера. Пока она сидит в тягостях, Анатолий Иванович хлопочет по хозяйству и краем глаза наблюдает за роженицей.
Особым чутьем он улавливает момент, когда «плод пошел», вынимает из холодильника баночку сметаны и кормит ею свою питомицу с ложечки. Белка кушает сметанку и вскоре приносит яичко. Торжественный акт рождения диетической еды закончен!
Выход на плэнер
Далее несушка выходит на кухню, к своему ночному лежбищу — насесту и громко, как и подобает счастливой матери, объявляет, что она не какая-нибудь там, телка яловая или вдова соломенная, а настоящая, производящая, животворящая особь куриная. Пока Белка кудахчет, Коломенский одевается:
— После снесения яйца ей надо погулять на свежем воздухе, травку пощипать, — поясняет он. — Летом выпускаю ее на газон, зимой — на зеленую полосу над подземной теплотрассой. Гуляет Белка самостоятельно, без всякой привязи — не собака же! Но связь между нами, зрительная, очень прочная. Берегу ее от местных собак. Она их очень боится, так как ее сестрицу загрызла в прошлом дворовая собака.
История пернатой Золушки
История появления деревенской курицы в столичном дворе тоже имеет свой четкий театральный сюжет. Захотелось чете Коломенских свежего куриного мяса. В дачном поселке им подсказали адресок птицевода в соседней области. Куры — загляденье! Чистопородные, красавицы, плодовитые, а петухи, как на подбор — со шпорами кавалеры! Хозяин щедро предложил продать «хоть сотню». Супруги ограничились пятью.
Куровод заверил на 100 процентов (!), что все купленные — курочки. По мере вырастания цыплят выяснилось, что три несушки — ярко выраженные петухи. Что с ними делать? Три петуха на двух кур — это что-то даже не европейское, а совсем уж среднеазиатское. По совету все тех же мужиков из соседней деревни, проблему решили с помощью топора. Белкину сестрицу, как уже говорилось, задрал соседский Бобик, и повернула жизнь нашей героини в новое русло — городское.
— Ну, не есть же живую душу! — укорил меня Анатолий Иванович за намек на то, что пора бы старой курице (уже больше 8 лет девушке) свое место знать — в супе. — Она же умница, — аж, застонал он, — меня с одного взгляда понимает, чистюля. Мы с ней каждый день душ принимаем. У нее отхожее местечко всегда чистенькое. Даже в период линьки. Кошка так тщательно не умывается, как моя курочка в своих перышках перебирается! А какая она собеседница, разумница!
Сказ про курицу-разумную
Общение Белки с народом — отдельная история. На прогулке она — центр внимания малышни. Они ведь, дети наши оцифрованные, в детском саду (он напротив дома, за забором) только на картинках курочку Рябу видят. Да в мульфильмах. А тут — живая, с поступью статной, с выходцем перед народом.
Малышу глазик не выклюет. Хвостик у нее не то, что у кошки: погладить можно, а к тасканию за него — в меру короток. Да не только с детьми она общается. Присядет к бабкам на скамейку и, как и они, — курлы, курлы. Кто варежки вяжет, кто в айфоне копается, кто дремлет, а она, Белка то наша, за малышней глядит. Заметит, что ребенок в опасности (вот-вот упадет), встрепенется, крыльями захлопает, закудахчет. Старые куры, мм-м, извините, бабки проснутся и на внуков внимание обратят. Опять же — ликбез для подростков.
О чем курица кудахчет, когда яйцо снесет? Никто уже в городе не знает. Многие думают, что она, таким образом, птичий двор о явлении будущего цыпленка оповещает. Да ничего подобного! Моя бабушка Настя, большой знаток куриного царства и лучший переводчик с птичьего языка, переводила кудахтанье несушек так: «Куд-кудах, куда яйца девать?» — спрашивает курица. «На чердак, тудыть твою мать!» — солидно отвечает ей петух. То есть, никакого заурядного «ко-ко-ко» в виде намека на яйцо и в помине нет — деловой разговор супругов. Подросткам такой перевод с птичьего языка на человеческий, дворовый очень нравится. Они потом, в подворотне, так «кукарекают», что заслушаешься.
Коломенский же в это время, пока Белка с бабками общается, в магазин за продуктами успевает сходить. Ему тоже питаться надо: ученый человек, всю жизнь занимался исследованием влияния радиации на живые организмы. Сейчас, в промежутках между хлопотами о своей питомице, ведет исследования по части кровяного давления. Труд напряженный. Одними диетическими яйцами силы не поддержишь — и в мясе нужда появляется. Кушают его вместе с Белкой. Она не вредничает — говядину ли, баранину, курятину, опять-таки, — все заметает. Настоящая курица — столичная, непривередливая.
Так и живут они, не тужат. Соседям не надоедают ни шумом, ни неприятными запахами, ни вредными насекомыми. Их уже, вроде бы, занесли в районную книгу диких животных, проживающих на территории Гольяново. Ну, какие ж они дикие?! Наоборот, добрые, тихие, скромные и очень полезные для окружающей реактивной городской среды проживания. Правда, посмотришь на их ухоженное скромное жилище, и кажется, что для полного счастья им не хватает еще одной пары, более суматошной, егозливой и заполошной, но такой необходимой в громадном городском пространстве. Впрочем, ему всего лишь 75, она тоже лишь восьмилетие перешагнула. Может что-то и изменится…
Это интересно!
Курица — один из самых наименее затратных видов домашней птицы. В России сегодня насчитывают не менее ста разновидностей кур. Выделяют следующие группы: яичную, мясо-яичную, мясную и бойцовскую. По племени куры подразделяются на такие группы: азиатскую, европейскую, средиземноморскую. Самым популярным видом принято считать породу Леггорн. Наиболее распространены куры с белым оперением. На количество яиц влияют погодные условия, любые изменения способны снизить уровень носки яиц. Но куры некоторых пород дают до 320 яиц за 135 дней (период яйценоскости).
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