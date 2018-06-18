Жену Стаса Костюшкина заподозрили в беременности

Стас Костюшкин поделился с фанатами семейным снимком с одного из мероприятий. На фото супруги стоят лицом друг к другу. Стас представил поклонникам эту ситуацию так, как будто жена с укором смотрит на него, одетого в безрукавную спортивную кофту, открывающую накачанные руки с татуировками.

Супругу артиста можно понять, ведь она сама оделась для выхода в свет более прилично — в белую рубашку с длинными рукавами и комбинезон. Подписчики Стаса, посмотрев на фотографию повнимательнее, заметили более интересные детали — им показалось, что у Юли Костюшкиной заметен слегка округлившийся животик.

На прямой вопрос одного их поклонников: «Вы ждёте третьего малыша или просто так кажется на фото?» артист ответил уклончиво: «Мы его всегда ждем». Фанаты, неудовлетворенные таким лаконичным ответом заметили: «Желаю всё-таки дождаться малыша! Точнее малышку!»