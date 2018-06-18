Марина Африкантова заступилась за подругу

Участница проекта «Дом 2» на ТНТ осудила Дмитрия Кварацхелию, в конфликте с которым Ольга Жарикова получила вполне заметные увечья. По словам молодого человека, он просто хотел вытолкнуть девушку в бассейн, но та зацепилась верхней частью руки за крючок, сильно поранившись.

Африкантова опубликовала совместный снимок с пострадавшей, добавив слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления. Марина осудила поведение Димы, заявив, что мужчина в любом случае должен сдерживать себя, а не доводить дело до рукоприкладства. По словам участницы проекта, Оле были наложены швы, и теперь на плече у пострадавшей останется шрам. В подтверждение сказанного, Африкантова разместила фото кровавой раны.

Подписчики Марины не встали на сторону Жариковой, но заметили: «В любой ситуации нужно оставаться человеком, а ударить девушку в триста раз меньше чем ты, ну извините. Я Олю не защищаю, я говорю за ситуацию. Если мужчина поднял руку на женщину, он перестал им быть, и не мною это придумано».