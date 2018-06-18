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Молочную кухню одной из поликлиник района Люблино приспособят для инвалидов-колясочников
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Молочную кухню одной из поликлиник района Люблино приспособят для инвалидов-колясочников 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Управа района Люблино
Помещение молочной кухни при детской городской поликлинике № 150 по адресу Ставропольский проезд, дом 17 оборудуют для маломобильных посетителей.
Об этом сказано в сообщении на портале Стройкомплекса Москвы.
«Здесь сделают пандус, установят ограждения площадки. Кроме того, запланированы монтаж ступеней лестницы с установкой ограждений, замена входных дверей и отделка входной площадки и ступеней керамогранитом», — приводится на портале цитата председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.
Добавим, что у основного входа в здание появятся тактильные плиты и кнопка вызова персонала. (мю)
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