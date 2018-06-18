Молочную кухню одной из поликлиник района Люблино приспособят для инвалидов-колясочников

Помещение молочной кухни при детской городской поликлинике № 150 по адресу Ставропольский проезд, дом 17 оборудуют для маломобильных посетителей.

«Здесь сделают пандус, установят ограждения площадки. Кроме того, запланированы монтаж ступеней лестницы с установкой ограждений, замена входных дверей и отделка входной площадки и ступеней керамогранитом», — приводится на портале цитата председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова

Добавим, что у основного входа в здание появятся тактильные плиты и кнопка вызова персонала. (мю)