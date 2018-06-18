18 смешных и ужасных семейных фото, к которым много вопросов

Семья — самая важная штука на свете. И, конечно, родные люди стремятся сохранить в памяти самые важные и тёплые моменты своей жизни, поэтому делают много совместных фото. Но иногда, подобные снимки получаются настолько нелепыми и неловкими, что их хочется спрятать в самый дальний угол и никому не показывать: то кто-то оденется невпопад, то дети испортят кадр, то животные выглядят весьма странно. Но некоторые люди отличаются завидной самоиронией и умением посмеяться над собой, поэтому выкладывают такие фотографии в интернет, чтобы другие тоже посмеялись. В Твиттере самые нелепые и смешные семейные снимки выкладывают под хэштэгом #FamilyPhotoProblems. Собрали для самые выдающиеся примеры.