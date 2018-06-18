Кулинарный. Летний. Супермапа

В конце мая завершился первый Всероссийский кулинарный конкурс «СУПЕРМАПА», организованный телеканалом «Мама». Если вы не успели принять участие или участвовали, но не выиграли, не расстраивайтесь. А лучше достаньте свои семейные кулинарные книги, заточите ножи, смажьте противни и заберите уже, наконец, из ремонта блендер. Ведь начался новый, летний «СУПЕРМАПА».

Снимите видеоролик и/или фотографии процесса приготовления летнего блюда, загрузите на сайт и побеждайте. Подробные условия на сайте конкурса supermapa.ru Конкурс продлится до 31 августа 2018 года. Редакция выберет трех победителей, которые получат умную бытовую технику от компании REDMOND.

Первый конкурс «СУПЕРМАПА», прошедший весной этого года, привлек самые активные и позитивные семьи со всей России и стран СНГ. Участники загрузили на сайт несколько сотен видео с приготовлением настоящих съедобных шедевров. В результате более 20 семей были награждены призами, а два победителя сразились за главный приз в грандиозном финальном поединке на фестивале «Мультимир».

Главным рефери стала кулинарный эксперт и телеведущая Лики Длугач, помогало ей профессиональное жюри. Борьба была напряженная, жюри и болельщики также разделились на две команды и активно поддерживали своих фаворитов. Оба финалиста получили умную технику от REDMOND, а главный победитель, Ольга Никифорова из Москвы, — сертификат на 350 тысяч рублей на отдых в одном из шикарных отелей сети Alean Family Resort Collection.

Удачи в летнем сезоне «СУПЕРМАПЫ»! И пусть победит вкуснейш… сильнейший!

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