Если зеленый чай пахнет хлором — подкачало сырье для пакетиков

Эксперты общества защиты потребителей «Росконтроль» проверили качество и безопасность зеленого пакетированного чая.

Утолить жажду чаем, особенно на даче, под пение птиц — одно удовольствие. Был бы чай хорош. В лабораторию отправили продукт брендов «Принцесса Ява», «Бодрость», Greenfield, «Альманах», Maitre de the, Akbar и Ramuk.

— Наилучший вкус — терпкий и мягкий — отмечен у образцов Greenfield и Maitre de the, — рассказывает профессиональный дегустатор чая Ольга Токмакова. — Замечания получил чай «Бодрость» — он терпкий и грубоватый, а также «Альманах» — достаточно терпкий и пустоватый. Причем в последнем образце чувствовался аромат бумаги.

По словам эксперта, вкус пакетированного чая зависит от качества сырья, которое было использовано при его изготовлении.

— Чай не должен быть горьким или иметь посторонние привкусы. Грубоватый вкус указывает на невысокое качество сырья, — пояснила Ольга. — Если чай имеет привкус бумаги или хлора — это говорит о плохом качестве материала, из которого были сделаны пакетики.

Пропустив чаинки через сито, эксперты установили, что чаинки в них — разного размера.

Самыми крупными оказались «Принцесса Ява», «Бодрость» и Maitre de the. Средние чаинки — у образцов Greenfield и Akbar. Самые мелкие — у чая «Альманах» и Ramuk. Кстати, чем крупнее чаинки — тем лучше: напиток получается более насыщенным.

— Качество чая тем выше, чем больше в нем массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ, — рассказывает Ольга Токмакова. — Больше всего их зафиксировано в образце Maitre de the, а меньше всего — в чае «Альманах» и Ramuk.

Как выяснилось, не все образцы соответствуют требованиям безопасности. В чае Maitre de the, например, содержание плесени в 3,7 раза превышает допустимое значение, в чае Greenfield — в 2 раза. Относительно высокое, но соответствующее требованиям безопасности содержание плесени — в чае «Принцесса Ява» и «Бодрость».

В чае Ramuk плесеней вообще не было.

По другим параметрам образцы безопасны: в них не обнаружено опасного для человека афлатоксина В1 и посторонних примесей, в том числе металломагнитной.

— Содержание мышьяка и тяжелых металлов (свинец, ртуть, кадмий) в образцах не превышает допустимых уровней, — пояснила эксперт. — Меньше всего тяжелых металлов в чаях Maitre de the и Ramuk.

Итог: один из самых вкусных и богатых кофеином образцов — Maitre de the — оказался небезопасным: слишком много плесени. Как, кстати, и в Greenfield. Покупать ли их — решайте сами. «Альманах» не тянет на заявленный Высший сорт: только на первый. По мнению экспертов, однозначно рекомендованы к покупке «Принцесса Ява», «Бодрость», Akbar и Ramuk.