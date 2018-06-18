Календарь дачника. Как следить за огородом в июле

Разгар лета — самая отрада для дачников и садоводов. Как раз созревают ягоды, поспевают первые фрукты и цветут овощи. Корреспондент «ВМ» выяснила, что и как собирать в июле.

Смородина, крыжовник и малина созревают как раз в начале июля. Ягоды осыпаются даже при малейшем порыве ветра.

–В период сборки ягодного урожая очень важно попутно проредить кусты, — рассказала «ВМ» садовод Ирина Семенова . — Старые ветки у самого основания вырезаются, как и «заболевшие» побеги. Советую также перекопать и удобрить землю.

В конце июля наливаются ранние сорта яблок, груши и сливы.

— Если фруктовые деревья обильно плодоносят, под отвисающие ветви необходимо установить опоры, советует Семенова. — Неопытные садоводы часто сталкиваются с тем, что основные ветви под тяжестью фруктов попросту ломаются. А лечить дерево намного сложнее. Укреплять можно скобами, мягкой проволокой или веревкой.

За овощами в огороде в июле необходимо следить особенно пристально.

— Почва быстро пересыхает, так что полив — главное, на что стоит обратить внимание, — говорит садовод. — Трех раз в неделю обычно вполне достаточно. Плюс — подкормка каждые две недели.

Зелень и цветную капусту в начале июля как раз только начинают высаживать. 5-10 июля — самое время для укропа, редиса и салата. А вот белокочанную капусту во второй половине июля уже собирают, как и чеснок с луком.

— Из общих советов — не забывайте постоянно разрыхлять почву, особенно если она прибивается дождем, — добавляет Семенова. — Вовремя избавляйтесь от колорадского жука. Обратите внимание на состояние листьев у огурцов. Если на них появились пятна, опрыскайте их настоем луковой шелухи. От этого заболевания можно и весь урожай потерять.