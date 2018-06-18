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Швейцарский часовой бренд Hublot открыл первый магазин в Петербурге
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Швейцарский часовой бренд Hublot открыл первый магазин в Петербурге 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Официальный хронометрист Чемпионата мира по футболу — швейцарский бренд Hublot — открыл первый магазин в Петербурге, в универмаге ДЛТ. Специально для этого в город приехали генеральный директор марки Рикардо Гваделупе и генеральный менеджер компании Mercury Александр Реебок, которые недавно снялись в кампании Hublot Loves Football вместе с легендами футбола Диего Марадоной, Пеле и Жозе Моуриньо. Вместе с ними брендированную ленту на открытии перерезал художник-сюрреалист Андрей Бартенев — он расписал матрешки и мячи, которые также появились в рамках футбольного проекта марки. Теперь за новыми часами Hublot, выпущенными ограниченным тиражом специально к ЧМ-2018, не нужно ехать в столицу или Швейцарию. Hublot Classic Fusion Chronograph 2018 FIFA World Cup Russia с российским триколором и Hublot Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia с системой оповещения о старте матча, смене игроков и забитых мячах, представлены в новом магазине лимитированным тиражом. Всего в мире их вышло 100 и 2018 экземпляров соответственно.
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