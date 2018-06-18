Почему «Мисс КБР» Наталья Гайдина отказалась от титула?

Победительница республиканского конкурса красоты Наталья Гайдина на днях отказалась от своего титула. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

В посте девушка пояснила, что долго раздумывала, прежде чем принять решение, но позже поняла, что действительно этого хочет.

«Здравствуй, новая я. Хотя, нет, не новая. Настоящая, настоящая я!», — пишет Наталья.

Титула «Мисс КБР» Наталья Гайдина удостоилась осенью 2017 года. Тогда девушка училась на первом курсе факультета ветеринарной медицины и биотехнологии Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета.

В своём блоге Наталья много рассказывает о себе и о своей жизни. Родилась и выросла она в КБР, участвовала в телешоу, была моделью, сменила несколько учебных заведений, много где работала и даже совершала попытку суицида.

О причинах отказа от звания самой красивой девушки республики Наталья Гайдина расcказала STAV.AIF.RU.

«Вернув корону, я завершила свою модельную карьеру. Совсем недавно я поняла, что вся эта жизнь не для меня, поэтому начала новую. Я переехала в Краснодар, удалила страницу в соцсетях, где за мной следили больше 16 тысяч подписчиков», — комментирует девушка.

Всем привет. Решила рассказать вам от куда шрамы на руке. Ну думаю тут догадаться не сложно, это попытки суицида… —————— Зачем? Да, просто глупая я была… Первая причина — это подсознание. У нас в станице было много девочек и женщин с порезами на руках. И уже тогда в моей голове отложилось, что это выход из ситуации. Вторая причина обида, обида на всех и каждого. В детстве я часто терпела унижения и оскорбления от старшеклассников. Каждый считал, что имеет право посмеяться, обозвать и ударить… Я до сих пор не понимаю от куда столько жестокости в них было… Третье — желание бросить вызов этому жестокому миру, желание доказать, что они все уроды и так жить нельзя… Потом это перервало в этакую зависимость и при каждом удобном случае я шла резать руки… ————— Тупая, что я могу сказать… Никому, я конечно ничего не доказала. Только сама пострадала… Когда и как я остановилась не помню… Помню одно, что я не думала о последствиях… А они стали выявляться сейчас… Это проблема с трудоустройством, проблема с обществом… Многие воспринимают меня как наркоманку, сидевшую или суицидницу… Мало кто осознает, что это просто детская глупость, которую я больше не совершу. А ещё обиднее когда на это смотрят дети и спрашивают, что это… Вот как это объяснить ребёнку? Как сделать так, чтобы он этого не повторил? ————— Жалею ли я? Нет! Смысл жалеть о том, что уже сделано? Главное сделать выводы и не возвращаться к прежним ошибкам. ————— Я мечтаю донести до каждого, что это не выход и никогда, ни в коем случае этого делать не надо! Какие бы проблемы и обиды не встретились на вашем пути, знайте всегда есть выход… Возможно вы не сразу найдёте ответы на все вопросы, но они появляться. И знайте, что я всегда рядом! Если вам плохо и вы в тяжелой ситуация обращайтесь, помогу чем смогу. ❤️ #шрамы #удалениешрамов #удалениешрамовкраснодар

Публикация от Наталья (@natalia_gaydina) 16 Июн 2018 в 3:56 PDT