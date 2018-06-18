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Красотку-модель застукали с необычным любовником
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Красотку-модель застукали с необычным любовником 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Знаменитая американская модель и актриса Эмили Ратаковски предстала с новым «бойфрендом». Поклонник звезды по имени Макс из Новосибирска регулярно публикует их совместные фото.
Судя по всему, парень не на шутку влюблен в Эмили и хочет, чтобы она узнала о нем. Он выкладывает на своей странице в Instagram множество пикантных фото, утверждая, что встречается с моделью.
На снимках Ратаковски и ее «парень» прекрасно проводят время вместе: жарят шашлыки, загорают на пляже, посещают светские мероприятия и нежатся в постели. Можно было бы одобрить необычный для звезды с мировым именем выбор пары, но все снимки — ни что иное, как фотошоп.
Парень радует коллажами с Эмили своих фолловеров. Они же, в свою очередь, жлают ему счастья и развития их «отношений».
Эмили Ратаковски родилась 7 июня 1991 года. Стала широко известна после того, как снялась топлес в клипе Робина Тика «Blurred Lines». В ее фильмографии более десятка ролей, в том числе в драме Дона Чидла «128 ударов сердца в минуту».
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