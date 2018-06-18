Ещё
«Везде блондинки! Для меня здесь рай!»: болельщик из Аргентины добрался до Москвы на велосипеде
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Везде блондинки! Для меня здесь рай!»: болельщик из Аргентины добрался до Москвы на велосипеде 

360tv.ru 48 минут назад
Фото: 360tv.ru
Матиас Амайя в Москве всего несколько дней, а новость о необычном путешественнике уже облетела весь мир. Его узнают на улице, с ним фотографируются прохожие, его обожают дети, а взрослые спешат пожать руку.
О своей популярности Матиас будто бы узнал впервые. На вопрос, как живет суперзвезда — лишь скромно улыбается, отводит глаза и говорит: «Нет-нет, я такой же человек, как вы, как он».
Свое путешествие Матиас начал пять лет назад в Аргентине. Решил съездить в Бразилию на чемпионат мира по футболу на велосипеде. И так с него и не слез до самой Москвы. 80 тысяч километров, больше 30 стран пересек путешественник, чтобы добраться до России. В дорогу взял только самое необходимое: провизию, одежду, документы и своего игрушечного друга Эмильо.
Я видел разные страны, разных людей с большим сердцем и был удивлен
Матиас Амайя
В дороге бывает всякое, говорит Матиас. Приходилось и ночевать в поле, и сухарями перебиваться. Но сейчас он счастлив как никогда — наконец то добрался до Москвы. Она его моментально покорила и тронула до слез.
Источник фото: телеканал «360»
Но настроение у горячего аргентинца меняется быстро. Вот уже глаза блестят не от слез, а от азарта, когда он говорит о россиянках.
«В России очень красивые женщины, они сильно отличаются от тех, которые живут в моем городе в Аргентине. У наших женщин черные волосы и глаза. Мне нравятся голубоглазые блондинки. Я когда приехал в России, то чуть не упал с велосипеда! Везде блондинки! Для меня здесь рай!» — поделился Матиас.
Но пока 33 летний путешественник так и не нашел ту единственную, из-за которой он остановит свой веломарафон и создаст семью. Матиас пробудет в столице еще пару дней, а дальше отправится покорять Азию.
360tv.ru: последние новости
Сотрудники Росгвардии спасли тонущих туристок из Якутии в Сочи Компания «Русская ягода» планирует собрать более 300 тонн клубники в этом году Слишком стара для харрасмента: судья не поверил, что можно домогаться 52‐летней женщины
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Она была поплавком на одной из дорожных точек»28
Горе сплотило семью Павла Прилучного18
Звезды без макияжа: кто хуже
8 имен, которые притягивают к детям удачу7
Звезды, которые обожают сниматься обнаженными65
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:52
Водонаеву пристыдили за пикантное фото
Звёзды
10:27
Язык тела выдаст все, что вы хотите скрыть
Психология
10:28
Звезды без макияжа: кто хуже
Красота Звёзды
08:47
Опасности, которые ожидают моделей
Звёзды
02:28
Что будет, если вы ослепнете
Здоровье
05:03
Сочетания продуктов, которые действительно опасны
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение