«Везде блондинки! Для меня здесь рай!»: болельщик из Аргентины добрался до Москвы на велосипеде

Матиас Амайя в Москве всего несколько дней, а новость о необычном путешественнике уже облетела весь мир. Его узнают на улице, с ним фотографируются прохожие, его обожают дети, а взрослые спешат пожать руку.

О своей популярности Матиас будто бы узнал впервые. На вопрос, как живет суперзвезда — лишь скромно улыбается, отводит глаза и говорит: «Нет-нет, я такой же человек, как вы, как он».

Свое путешествие Матиас начал пять лет назад в Аргентине. Решил съездить в Бразилию на чемпионат мира по футболу на велосипеде. И так с него и не слез до самой Москвы. 80 тысяч километров, больше 30 стран пересек путешественник, чтобы добраться до России. В дорогу взял только самое необходимое: провизию, одежду, документы и своего игрушечного друга Эмильо.

Я видел разные страны, разных людей с большим сердцем и был удивлен

Матиас Амайя

В дороге бывает всякое, говорит Матиас. Приходилось и ночевать в поле, и сухарями перебиваться. Но сейчас он счастлив как никогда — наконец то добрался до Москвы. Она его моментально покорила и тронула до слез.

Источник фото: телеканал «360»

Но настроение у горячего аргентинца меняется быстро. Вот уже глаза блестят не от слез, а от азарта, когда он говорит о россиянках.

«В России очень красивые женщины, они сильно отличаются от тех, которые живут в моем городе в Аргентине. У наших женщин черные волосы и глаза. Мне нравятся голубоглазые блондинки. Я когда приехал в России, то чуть не упал с велосипеда! Везде блондинки! Для меня здесь рай!» — поделился Матиас.

Но пока 33 летний путешественник так и не нашел ту единственную, из-за которой он остановит свой веломарафон и создаст семью. Матиас пробудет в столице еще пару дней, а дальше отправится покорять Азию.