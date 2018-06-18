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Весь класс игнорировал этого мальчика, пока его сестра не взялась помогать!
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Весь класс игнорировал этого мальчика, пока его сестра не взялась помогать! 

Карельские вести 24 минуты назад
Фото: Карельские вести
«Итак, в классе моей младшей сестры есть мальчик, которого игнорируют все ее одноклассники.
Иногда он спрашивает их, может ли он взять некоторые из их школьных принадлежностей, чтобы он мог выполнить свои задания. И, вместо того, чтобы делиться, как большинство из нас, они либо игнорируют его, притворяются, что у них ничего нет, либо просто говорят „нет“ все вместе.
Один из учеников даже крикнул: „Прекрати давать ему вещи!“… Наблюдая за всем этим, моя сестра взяла на себя обязательство помочь ему.
Она использовала свое последнее пособие и купила ему школьные принадлежности, чтобы парнишке не пришлось просить тех, кто отказывается помочь ему.
Это просто успокаивает меня, что мир не так уж плох.
Я так люблю эту девочку. У нее золотое сердце, и я чувствую, что многие люди должны учиться у нее. Я горжусь тем, что называю ее своей сестрой»
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