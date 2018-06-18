Вид резко похудевшей Юлии Снигирь вызвал беспокойство поклонников

@yuliasnigirВид резко похудевшей Юлии Снигирь вызвал беспокойство поклонниковСовсем недавно Юлия Снигирь отдыхала в Сочи — на кинофестивале актриса отметила 35-летний юбилей. Гостями шумной вечеринки стали не только друзья именинницы, но и любимый мужчина — Евгений Цыганов , а также его мама и старшая дочь. Снигирь по-прежнему не афиширует отношения с артистом, хотя у них растет двухлетний сын Федор.

Сейчас Юлия радует фолловеров снимками из отпуска, традиционно не называя страну, которое она выбрала. Актриса оберегает частную жизнь. Об отдыхе Юлия написала лишь:

Каникулы и полное обнуление…

Хочется гулять, есть, спать и смотреть кино.

@yuliasnigir

Некоторое время назад Снигирь заметно похудела, на что тут же обратили внимание фолловеры. Как известно, актриса склонна к полноте и долгое время практиковала самые разные диеты, пытаясь найти идеально подходящую для нее систему питания. Видимо, ей удалось это сделать, так как выглядит она потрясающе. Поклонники оставили под снимком массу восторженных комментариев. Правда, многие попросили любимую артистку перестать терять вес, ведь это может быть чревато: «Юля, выглядите великолепно! Но больно худенькая!», «Юля пожалуйста, не бросайте совсем еду, человеку она необходима!», «Юля, не худейте больше, пожалуйста! После 35 лет это отражается на лице, увы. Мы любим вас в любом весе!».