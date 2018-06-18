Восхождение на Эльбрус для чайников: как выжить на вершине, если у тебя нет опыта в альпинизме

Читатель TJ рассказал о своем личном опыте восхождения на Эльбрус. Он поведал, как же на самом деле нужно готовиться, что следует есть и пить, во что одеваться и, вообще, много ли правды в ужасах из интернета о бесчисленном количестве погибших альпинистов на вершинах гор.

Несколько лет назад Павел Сорокин отдыхал с друзьями в Приэльбрусье, где у него и зародилась мысль о штурме вершины Эльбруса. Правда, без подготовки в горы соваться не следует, и начинающий альпинист это прекрасно понимал. Сначала он просто читал книги и смотрел видео, но затем познакомился с Расулом Газаевым — человеком, который стал его наставником.

От него Павел узнал о физической нагрузке, необходимых для восхождения вещах и важных организационных моментах.

«Как я теперь уже понимаю, хаотично изучать интернет, особенно с хоррорами и байками про трагические или неудачные восхождения, КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ НАДО».

Физическая подготовка

К восхождению нужно готовиться не позднее чем за полгода, причем начинать стоит с бега. В идеале нужно равномерно и без остановок преодолевать 10 километров, да так, чтобы последний километр был пройден быстрее первого и не на издыхании.

Далее стоит подготовить сердечную мышцу, все ножные суставы. Для этого нужно заняться приседаниями и различными упражнениями на тренажерах, особенно в положении сидя и лежа. Опытные альпинисты рекомендуют почаще гулять вверх-вниз по лестницам и тренировать нижнюю часть спины.

Расул Газаев

«Еженедельно я проводил не менее двух беговых тренировок (на длительность — 8 или 10 километров и интервальную — с рваными скоростями и отдыхом) и одно занятие общей физподготовки в зале».

Павел отмечает, что тренироваться нужно регулярно — лучше часто и понемногу, чем интенсивно, но раз в 2 недели. И, разумеется, куда без хорошего сна (минимум 6-7 часов) и сбалансированного питания?

«За неделю до поездки нужно дать себе максимальный отдых и не заниматься спортом, ведь совсем скоро организму нужно будет показать все, на что он способен».

Медицинские обследования

Альпинист рекомендует обратиться ко всем врачам, по части которых у вас имеются проблемы. При этом особое внимание нужно уделить сердечно-сосудистой и дыхательной системам, опорно-двигательному аппарату, глазам, а также органам из коалиции «ухо-горло-нос».

Никто не отменял и индивидуальные особенности — не будет лишним проверить реакцию на высоту, недостаток кислорода, холод, изменение температуры и давления. Тесты можно сдать на базе олимпийских центров, но Павел Сорокин признался, что так до них и не дошел.

3800 м, вагончики

Что брать с собой?

Нельзя взять и составить идеальный набор вещей — все зависит от времени года, особенностей выбранного маршрута, состояния здоровья и прочих индивидуальных моментов. Все это нужно обговаривать с инструктором или организатором экспедиции.

Существует два варианта подготовки — купить все свое или взять в аренду. Но есть вещи, которые должны быть особенно качественными (чтобы не натирали и не грели) — это касается носков и трекинговых ботинок.

«Советую, чтобы своими были одежда и обувь, кроме пластмассовых альпинистских ботинок с «кошками» на восхождение, штурмового пуховика и перчаток-верхонок».

С собой обязательно должны быть темные очки и горнолыжная маска, которые следует выбирать индивидуально. Консультант должен определить угол «засвета», который может быть разным в зависимости от строения лица. А еще нужно понимать, на какую высоту планируется подъем.

Также для ночевок в горах пригодится спальник и «пенопопа» — пенка на резинке, которая крепится к мягкому месту и позволяет сидеть где вздумается без риска простудиться.

Чай и лекарства

Павел рекомендует взять с собой термос, причем хороший, чтобы он мог долгое время держать напиток горячим, ну или хотя бы теплым. Кстати, о напитке: лучше всего подойдет что-нибудь с лимоном — говорят, это работает как волшебный эликсир для Астерикса.

Вообще, лимон в горах просто незаменим. Витамин С разжижает густеющую на высоте кровь, а потому он полезен в любых сочетаниях — чай с лимоном, шипучая растворимая аскорбинка, да все что угодно.

Публикация от Pavel Sorokin (@jelfisher)

17 Авг 2017 в 3:04 PDT Теперь о лекарствах. Само собой, мы не будем рекомендовать вам какие-то таблетки — это сделает врач. Просто стоит иметь в виду, что с собой должно быть общее обезболивающее, местное обезболивающее с противовоспалительным эффектом, что-то от горной болезни и вирусных заболеваний, средства от живота и от аллергии.

Пригодятся и спортивные согревающие мази, обезболивающие мази, а также эластичные бинты на случай растяжений и вывихов. В общем, нужен полный набор умирающей старушки.

Восхождение

«Тут есть четыре важных фактора: физподготовка, погода, акклиматизация и удача. В момент приезда в долину от вас зависит только третье».

Надо выработать для себя полноценный Work-Life Balance. То есть работать с полной отдачей на акклиматизационных выходах и полностью расслаблять голову вечерами. В этот момент очень важно слушать инструктора, чтобы не сбиться с такта.

Для акклиматизации нужно полноценно ночевать на горе, хорошо питаться.

Первый день Павла начался с приезда на поляну Азау (2300 м над уровнем моря). Во второй день была уже вершина горы Чегет (3700 м), в третий — выход на водопад Девичьи Косы и обсерваторию в Терсколе (3100 м).

Первый день, Чегет

Вершина Чегета

Водопад Девичьи Косы

На четвертый день альпинист переехал вместе с вещами в вагончик на высоте 3800 м и отправился на свой первый выход в горы в «кошках» на высоту 4500 м. Пятый день — и станция «Мир» на 4100 м, а далее скалы Пастухова на отметке в 4800 м. Шестой день Павел посвятил отдыху.

На высоте 3800 м Скалы Пастухова

Седьмой день начался с подъема на Западную вершину (5642 м), а далее спуск до 3800 м. Кстати, на четвертый день Павел поменял инструктора. Расул сам порекомендовал ему опытного гида Далхата Ольмезова, который специализируется как раз на штурме высокогорья.

Вершина

«Когда я спросил его, почему он не хочет идти со мной на вершину, он честно отвечал: «Потому что знаю, что Далхат в компании с новичком сделает это намного лучше и увереннее»».

Конечно, разлука с привычным инструктором была для альпиниста довольно травматичной в моральном плане. Но Далхат действительно оказался хорошим гидом и смог подобрать единый ритм беспрерывного восхождения. Он изучил особенности реакции организма на высоту и утомление, а также составил график отдыха и перекусов.

На вершине с Далхатом

Накануне

Павел признается, что самым трудным временем были сутки перед штурмом. Нужно не думать о плохом, спать, есть и попытаться расслабиться, а это не так легко.

«Надо избегать собеседников, бравирующих и подначивающих тебя грядущим подъемом, и вдвойне избегать тех, кто по тем или иным причинам с подъемом не справился».

Не нужно гадать на погоду, а еще не стоит размышлять о несчастных случаях, против фатализма не попрешь. Вообще, альпинисты рассуждают, что смерть — это не самое страшное, что может случиться. Мысль не свежа, но на горе осознаешь ее по-новому.

Павел узнал достаточно историй об авантюристах и альпинистах-одиночках, пополнивших списки погибших. Оказалось, что практически за каждым таким случаем стояла череда ошибок и просто небрежное отношение к делу. Идеальное проведение вечера накануне восхождения — это сбор экипировки и вещей в штурмовой рюкзак, желательно при участии инструктора.

Восхождение

Любая реакция на такую высоту не может быть позорной. Делай что должен, и будь как будет — идеальный девиз.

«Тебе понадобится ровно 110 процентов твоих сил, чтобы сделать это. Не думай, что даже при равномерном подъеме сможешь зайти на вершину с запасом».

Публикация от Pavel Sorokin (@jelfisher)

22 Авг 2017 в 11:13 PDT Кстати, при подъеме на вершину у Павла, как и у многих других альпинистов, было только две эмоции: эйфория с предельным оптимизмом и темная депрессия с максимальным пессимизмом. И эмоции эти постоянно сменяют друг друга. Но есть противоядие — нужно постоянно общаться с гидом, доверять ему.

Неконтролируемые моменты случаются у всех, но Павлу при помощи Далхата удалось справиться со своим физическим и эмоциональным состоянием и подняться на Западную вершину Эльбруса.

«Ощущение от победы становится вдвойне ярким, когда она дается непросто».

Публикация от Pavel Sorokin (@jelfisher)

1 Сен 2017 в 5:25 PDT