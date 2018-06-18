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Что такое дисконт?
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Что такое дисконт? 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
Слово «дисконт» образовано от английского discount — «скидка на товар». В модной индустрии и торговле дисконт применяется в качестве эффективного маркетингового приема: снижение стоимости товара привлекает новых покупателей и увеличивает продажи. В отличие от аутлета, дисконт может появиться в любом магазине.
Считается, что современную систему ценников и скидок в конце XIX века придумал торговец Фрэнк Вулворт (США). Стеснительный деревенский парень, работающий продавцом, тяготился обычными для того времени беседами с покупателями для расхваливания товара и однажды просто выложил на прилавок залежалые вещи с табличкой «Все по 5 центов». Все товары были распроданы без лишних разговоров за короткое время, а Вулворт стал миллионером.
Современные бренды ежегодно устраивают сезонные скидки на свою продукцию. Крупные фирмы организуют дисконт-центры для своих товаров из прошлых коллекций. В этих специализированных магазинах у покупателей есть возможность приобретать фирменную продукцию по сниженным ценам круглый год. Кроме того, регулярно проводятся интернет-акции, существуют специальные онлайн-сервисы для сравнения цен и мониторингом за скидками.
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