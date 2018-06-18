Зачем на самом деле нужно гладить носки

Прототип носков был женским атрибутом. Гречанки в VI веке до н.э. спали в шлепанцах из тонкой кожи, закрывающих пятки и пальцы ног. А еще такие тапочки надевали комические актеры, чтобы сотрясать амфитеатр гомерическим смехом.

Затем протоноски, как и многие другие греческие изобретения, вошли в повседневную жизнь римлян. Пока те захватывали Британию, британские войны приметили на ногах римлянок мягкую обувь и начали поддевать под свои грубые башмаки. Через столетие носки были воспеты поэтом Марциалом, они стали «прибежищем для стоп из ткани», чем остаются по сей день.

Законы носки носков

Чтобы пара служила дольше месяца, защищала на пятерку и завершала образ на десятку, стоит учитывать несколько простых правил.

1. Носки должны сочетаться с цветом брюк, но при этом быть светлее обуви. Принцип железный, однако его можно нарушать, подбирая пару к рубашке, галстуку, свитеру и даже ботинкам. Конечно, с пурпурным галстуком надевать пурпурные носки не стоит, но аргайл или неяркие полоски в тон могут стать приятным дополнением. 2. Если носки, то длинные, а сверкать голыми ногами — не джентельменское дело. Утверждение архаично и работает только для делового дресс-кода. В случае с повседневной одеждой так: чем короче брюки, тем короче носки. Для джинсов сгодятся обычные, с подвернутами чиносами и шортами носят короткие или обходятся без них. Также необходимо учитывать тип обуви. С топсайдерами, мокасинами и сандалиями носки не приемлемы, а броги хорошо смотрятся как на голую ногу, так с носками в елочку.

3. Есть канонические сочетания, с которыми экспериментировать не стоит. Шелковый костюм подразумевает длинные шелковые носки, а спортивные штаны — короткие белые хлопковые.

4. Чтобы пятка носка не уезжала на голень, необходимо соблюдать условия стирки. С хлопком не церемонятся: замачивают при температуре 40°С, трут с хозяйственным мылом и выжимают любым доступным способом. Синтетику стирают в воде не выше 60°С и без фанатизма. Шелковые носки требуют предельной осторожности — прохладная вода, порошок для деликатных тканей и никаких резких движений. Для шерсти и кашемира сгодится тот же порошок, вода 30-40°С и бережная стирка. Носки из овечьей шерсти можно отжать и повесить на веревку. Ангору и кашемир не отжимают, сушат на горизонтальной поверхности. Подробно и наглядно об этом сообщается на этикетке.

5. Гладить носки или не гладить — вопрос из разряда вечных. Есть два весомых аргумента «за». Во-первых, это гигиенично, у микробов и грибка не остается шансов. Во-вторых, глажка творит чудеса с жесткими носками, смягчая их лучше специальных порошков.

6. Вышеперечисленные правила работают при единственном условии: несвежие носки отправляются в корзину для грязного белья, а дырявые в мусорное ведро.

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