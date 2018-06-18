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Кейт Аптон стала самой сексуальной девушкой планеты
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Кейт Аптон стала самой сексуальной девушкой планеты 

Sunmag 1 час назад
Фото: Sunmag
Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
Журнал Maxim опубликовал ежегодный рейтинг 100 самых сексуальных девушек планеты, и в этом году его возглавила американка Кейт Аптон.
26-летняя модель украсила обложку выпуска июль/август, опередив в списке красивых, умных и влиятельных Джиджи и Беллу Хадид, Хлои и Ким Кардашьян, Бейонсе, Дженнифер Лоуренс и даже… Меган Маркл!
«Наш ежегодный рейтинг 100 самых сексуальных девушек планеты вовсе не о физической привлекательности, хотя номинанткам этого года в этом плане не на что жаловаться, — объясняет реакция журнала. — В рейтинг входят самые умные и сильные женщины, преодолевающие любые препятствия и показывающие нам, что невозможное возможно. И невероятно талантливая Кейт Аптон — яркий тому пример».
«Знаете, я действительно очень много работаю над собой: слежу за здоровьем, тренируюсь, стараюсь быть сильной, — поделилась своими впечатлениями Кейт. — Первое место в рейтинге Maxim лишь малая награда за все мои старания».
Кейт Аптон — воплощение американской мечты. Ее заметили на выставке лошадей во Флориде, когда ей было 12. «Я была наездницей, росла буквально на конюшне и никогда не думала о карьере модели», — вспоминает она. В 2008 году девушка переехала в Нью-Йорк и подписала контракт с модельным агентством Elite Model Management, а в 2012-м уже смотрела на мир с обложки журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue.
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