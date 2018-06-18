7-летняя девочка стала самой молодой покорительницей Килиманджаро в честь покойного отца

В марте 2018 года храбрая 7-летняя Монтанна Кенни (Montannah Kenney) из Остина, штат Техас, навсегда внесла свое имя в историю. Девочка стала самой молодой среди женщин покорительницей Килиманджаро. Ученица второго класса забралась на высоту 5895 метров со своей мамой во время весенних каникул.

Холли Кенни, мама девочки, — профессиональная триатлонистка и лично тренировала дочь для восхождения на самую высокую гору Африки. Неутомимая Монтанна тренировалась по 4-8 часов в выходные дни и преодолевала короткие расстояния в будни. Также девочка занимается плаванием, баскетболом и бегом, что помогло ей подготовиться физически для предстоящего тяжелого восхождения.

Идея о таком трудном испытании пришла в голову именно Монтанне, и она попросила маму преодолеть вершину вместе с ней. Чтобы как следует подготовить дочь, Холли не давала ей никаких поблажек во время тренировок и готовила ее ко всевозможным трудностям, которые им предстоит встретить. Девочка была настроена решительно и продолжала двигаться вперед.

Им даже пришлось получить специальное разрешение, которое позволило бы 7-летнему ребенку взбираться на гору, поскольку установленный законом возраст должен превышать 10 лет.

На протяжении всего восхождения Холли с дочерью сопровождала группа из 25 человек.

Хотя стать мировым рекордсменом — момент важный и знаменательный в жизни Монтанны, девочка стремилась вовсе не к этому. Юная покорительница гор объяснила, что хотела совершить восхождение, чтобы быть поближе к своему отцу, который умер, когда ей было всего три года.

Когда они достигли вершины, мама девочки рассказала, что это был прекрасный и трогательный момент, чтобы почтить память отца. «Она послала воздушные поцелуи и помахала ему. Надеюсь, он ее увидел».

Отец девочки страдал от посттравматического стресса и пытался вылечиться с помощью терапии ДПДГ (десенсибилизация и переработка движением глаз), которую не каждый может себе позволить.

Монтанна и Холли создали страницу на Go Fund Me, чтобы собрать денег и помочь людям, страдающим от посттравматического стресса.