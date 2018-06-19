6 мифов о фрилансе, в которые не стоит верить

С каждым годом растет число людей, готовых променять офисные стены и официальное трудоустройство на удаленную работу и возможность заниматься любимым делом. И пока одни наслаждаются свободой, вполне успешно совмещая ее трудовой деятельностью, другие все еще сомневаются, насколько правильно (и безопасно!) будет переходить на фриланс. Мы собрали основные мифы, которым уже давно не стоит верить.

Фриланс подходит лишь людям творческих профессий

На самом деле это ошибочное мнение. Перейти на удаленную работу может абсолютно любой профессионал, которому не нужно официальное трудоустройство, ежегодный оплачиваемый отпуск, медицинское страхование и прочие прелести офисной работы. Если вы хотите работать на себя, а не на компанию, и самостоятельно решать, сколько времени вы готовы посвящать любимому делу, тогда этот вариант вам вполне подойдет. Главное, выбирать проверенные проекты, чтобы не нарваться на недобросовестных заказчиков.

Перейдя на удаленную работу, можно лишиться стабильного заработка

Некоторые люди считают, что, уйдя на фриланс, они лишатся возможности зарабатывать много и, что более важно, стабильно. Поэтому и сидят годами на нелюбимой работе, цепляясь за официальные выплаты. А вот эксперты утверждают, что размер (так же, как и стабильность) заработка зависит не от того, как часто вы появляетесь в офисе, а от того, какую профессиональную деятельность вы выбрали. Например, вы можете взять несколько перспективных проектов и зарабатывать намного больше, чем вы планировали изначально. Возможно, вы даже задумаетесь об открытии собственного бизнеса.

Работать из дома могут лишь те люди, которым не нравится живое общение

Многие полагают, что лишь интроверты будут чувствовать себя при такой загруженности вполне комфортно. Ведь в то время, пока экстраверт изнывает от недостатка общения, интроверт успевает переделать кучу дел, не отвлекаясь на пустую болтовню. И хотя от части это правда, однако психологи уверяют, что даже общительным индивидам стоит попробовать перейти на подобный формат. Ведь удаленка не подразумевает, что вы зароетесь в четырех стенах и не будете никуда выходить, это лишь значит, что вы выберете именно тот способ коммуникации, который вам ближе (электронная почта, телефон, социальные сети и так далее).

Такой способ заработка нельзя назвать постоянным

На самом деле все зависит исключительно от вас. Если вам удастся выстроить работу таким образом, что вы будете успевать не только выдавать заказы, но и посвящать время себе или своим близким, то почему бы не остановиться на данном формате? С другой стороны, если вы выбрали фриланс лишь в качестве альтернативы, чтобы переждать тяжелые времена, то не рассчитывайте на высокие заработки. Любая деятельность подразумевает развитие и совершенствование, поэтому вкладывайтесь в себя, прокачивайте свой профессионализм, и вы увидите, что это дает вполне неплохие результаты.

Отказавшись от офисной работы, можно скатиться вниз по карьерной лестнице

К сожалению, многие путают фриланс и дауншифтинг (осознанный выбор ничегонеделания на райском пляже, вместо карьерного роста и высокого заработка). Фриланс не исключает, конечно, возможность работать из любой точки мира (в том числе и на тех же пляжах), но с тем лишь отличием, что вы продолжаете зарабатывать деньги и совершенствовать свои профессиональные навыки. И то, каким будет дальше ваше развитие, зависит лишь от вас самих.

Новичку трудно найти удаленную работу мечты

Молодые специалисты считают, что им не стоит рассчитывать на такое счастье, как удаленная работа, ведь все места там давно заняты профессионалами. Однако это не так. Безусловно, вам придется нарабатывать опыт, но и при официальном трудоустройстве ваш путь по карьерной лестнице начинается так же, с обычного рядового сотрудника или даже стажера. Просто не ждите, что кто-то придет к вам и предложит перспективную работу, с занятостью лишь 2-3 часа в день, старайтесь налаживать контакты с нужными людьми и своими действиями доказывать, что вы лучше всех остальных и именно вам нужно поручить тот или иной проект. Дерзайте и все обязательно получится!

Текст: Юлия Кальницкая

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