Футбольное нашествие–3. Что не нужно показывать арабским и персидским болельщикам

Мы уже писали о том, что нельзя говорить и показывать болельщикам-латиноамериканцам, а также, стоит ли бояться немецких и английских фанатов. Третья часть гида для москвичей на время чемпионата мира посвящена арабским и персидским болельщикам, которые приехали в Россию поболеть за свои национальные команды, а также узнать много нового и интересного о России. На каком языке говорить, в какой музей отвести и какие жесты лучше им не показывать, читайте в материале портала Москва 24.

Совет №1. Общаться на английском о спорте, но не про религию Большинство болельщиков из арабских и персидских стран свободно говорят на английском языке, но при этом не стоит с ними поднимать вопрос их религии или политики их стран.

"В основном арабы очень скрупулезны, особенно к своей религии. И неправильное выражение своего мнения может привести к конфликту, поэтому лучше избегать этой темы, то же самое и политика", — пояснил независимый эксперт по международным взаимоотношениям и исламовед Данил Апокорин.

Арабов и персов больше привлекают темы спорта, рассказы о России, об интересных местах города, о русских людях, об их нравах, подчеркнул собеседник портала Москва 24.

Совет №2. Не показывать «Окей» и не общаться с женщинами Во многих арабских странах привычные россиянам жесты имеют часто противоположное значение. Например, жест «окей» (сведенные вместе большой и указательный палец) очень не приветствуется, потому что означает три шестерки — символ дьявола. В Тунисе этот жест воспринимают как угрозу. Также не стоит что-то давать арабам левой рукой.

"Если вы передадите что-то левой рукой арабу, то он может обидеться. Считается, что на левом плече сидит ангел, который учитывает твои плохие деяния, и вообще левая рука нужна, чтобы подмываться", — отметил Апокорин.

Представители некоторых стран могут неправильно понять жест с большим пальцем, поднятым вверх. Иногда, он может считаться оскорбительным. Но, по словам эксперта, этот жест пошел от римских гладиаторов, поэтому арабы и персы не будут обращать на него внимания.

Также не стоит разговаривать с мусульманскими женщинами, чтобы избежать неприятностей, особенно, если рядом с ней муж. «Но если женщина сама проявит инициативу, то можно ответить, в том числе и поприветствовать», — подчеркнул эксперт.

Совет №3. Не приглашать в бар или в музей По словам Апокорина, согласно исламской религии, мусульманам запрещено употреблять спиртные напитки, поэтому не стоит их приглашать в бар. Также запрет лежит на просмотр живописи и скульптур.

"Если будет выбор между Третьяковкой и ВДНХ, то лучше выбрать ВДНХ. Живопись мусульманам запрещена, именно из-за запрета изображать людей и животных у арабских художников была развита каллиграфия", — подчеркнул он.

Совет №4. Дарить подарки и улыбки В арабских и персидских странах приветствуются подарки, этот жест — высшая степень уважения. «Если тебе нравится человек, то подари ему что-то, если нечего подарить, то подари ему улыбку. Подарите авторучку, блокнот или значок — им будет приятно», — уверил Данил Апокорин.

Также среди арабов принято, что похвала — это посыл человеку что-то подарить. «Например, если сказать, что у твоего собеседника красивая кофта, то он снимет ее предложит ее тебе. Это считается правилом хорошего тона. В том числе и поэтому поэтому делать комплименты женщинам лучше не стоит», — заключил собеседник портала Москва 24.