Выносить, родить и вернуться в форму: 8 звездных мам, которые воспитывают близнецов

Двойная порция счастья, двойные переживания, а иногда и двойная прибавка в весе. Близнецы в прямом и переносном смысле нелегкая работенка.

Ожидание малыша — не всегда легкий период в жизни женщины (мы уже писали о звездах, которые без удовольствия вспоминают о своей беременности). Что уж говорить о многоплодной беременности…

В день рождения Зои Салданы (19 июня актриса и многодетная мама отпразднует 40-летие) «Летидор» решил рассказать о том, как проходила беременность и период восстановления знаменитостей, кому посчастливилось стать мамой двойняшек.

www.splashnews.com Зои Салдана не из тех звезд, кто любит пускать журналистов в свою жизнь и рассказывать им о каждом своем шаге. Зато актриса умеет удивлять поклонников.

В 2013 году после пары-тройки месяцев отношений она вышла замуж за итальянского художника Марко Перего , а уже в следующем году несмотря на все предпринятые меры конспирации (наряды свободного кроя, редкие выходы в свет) папарацци выяснили, что 36-летняя звезда фильмов «Аватар», «Пираты карибского моря», «Стражи галактики» скоро станет мамой.

Зная скрытность Салданы, журналисты пытались выяснить хоть какие-то подробности у ее друзей. Раскололась Бритни Спирс

На вопрос одного из представителей СМИ о том, хочет ли она вновь сыграть с Зои в кино, певица ответила, что сейчас актриса беременна двойней и впереди у нее очень насыщенное и интересное время.

О том, как проходила беременность, Зои журналистам не рассказывала. Но, как предполагают знатоки светской хроники, девушке пришлось нелегко, ведь ей был диагностирован аутоиммунный тиреоидит (это хроническое заболевание щитовидной железы, в результате которого человека регулярно могут мучать мышечные боли и чувство постоянной усталости — Прим.ред.)

Не стала скрывать от поклонников Зои последствия вынашивания двойни. После появления на свет близнецов Сайа и Боуи весы известной актрисы показывали запредельные для нее цифры.

После родов я весила 72,5 килограмма (во время беременности мой вес достигал 84 кг). Я была абсолютно не гибкой, у меня были слабые суставы, и тренировки для меня проходили болезненно. Мы начали с простой ходьбы, кажется, первый месяц я только и делала, что ходила,

— признавалась актриса на своей странице на «Фейсбуке».

Возвращалась в форму актриса практически в прямом эфире своих соцсетей. Она выкладывала фото и видео с тренировок. А затем, чтобы вдохновить всех новоиспеченных мам, которые борются с лишним весом после родов, продемонстрировала свое фото в костюме Гаморы из «Стражей Галактики».

Instagram@shukshina_maria

У известной актрисы и телеведущей четверо детей: Анна, Макар, а также близнецы Фома и Фока, которые появились на свет, когда ей было 38 лет. Поклонники не устают восхищаться красотой актрисы, ее целеустремленности, решительному характеру и умению придерживаться принципа естественности и натуральности не только в вопросах красоты.

В своих интервью Мария не раз упоминала о том, что во время родов врачи рекомендовали ей кесарево, но она твердо приняла решение родить сама. Судя по всему, звездная мама была уверена, что справится.

Интересно, что даже несмотря на огромную занятость, Шукшина кормила сыновей сама.

Instagram@shukshina_maria rd Каждый выбирает, что ему важнее. Мне — лишь бы дети были здоровы. Грудь, естественно, теряет форму после вскармливания, но меня это нисколько не смущает. Грудное молоко — это иммунитет ребенка, фундамент его здоровья на всю жизнь! Как же можно малыша лишить такой поддержки только из-за формы груди?

— рассказала актриса в интервью Faberlic.

Instagram@boltushka_mary

Актрису театра и кино, которая известна по роли Анастасии Клименко в телесериале «Глухарь», поджидало даже не двойное, а тройное счастье. В 28 лет она стала мамой трех мальчиков.

В своем интервью журналу «7 Дней» девушка рассказала, что была удивлена, когда на УЗИ ей рассказали о тройне. Но уже тогда она решила, что отказываться от возможности стать матерью она не собирается даже несмотря на то, что врачи предрекали тяжелую беременность и предлагали «убрать» один плод.

Беременность Мария перенесла вполне легко (она работала и даже умудрилась самостоятельно поклеить обои и повесить шторы). А на 34 неделе беременности Болтневой провели плановое кесарево сечение.

Первые дни отходила от наркоза. Детей мне не привозили, я лишь попросила медсестру, чтобы она сфотографировала их на мой телефон. Роза Николаевна блистательно провела операцию, поэтому я быстро восстановила силы. И вскоре мне принесли одного малыша, на следующий день двоих, а через неделю сразу всех троих,

— рассказала актриса в интервью.

Instagram@boltushka_mary

Сейчас мальчикам уже 7,5 лет. Многодетную маму постоянно спрашивают, каково это — воспитывать трех маленьких детей. Наверное, вы удивитесь, но Мария адом свою жизнь не считает. Она всегда отвечает, что это рай, ведь она хотела детей и не отказывается от возможных трудностей.

portal.picture-alliance.com Анджелина Джоли и Брэд Питт стали родителями двойняшек Нокс и Вивьен в 2008 году. Пара скрывала это событие от представителей СМИ. Известно, что роды случились на месяц раньше запланированного срока в госпитале Fondation Lenval’s Santa Maria Clinic. Как и во время первых родов, Анджелине делали кесарево сечение.

Роды, которые, собственно говоря, были запланированы только на август, протекали без больших проблем. 33-летняя Анджелина во время кесарева разговаривала и смеялась, а будущий отец, Брэд Питт, не только присутствовал при знаменательном событии, но и выступил в роли ассистента,

— цитирует «Woman.ru» сотрудницу клиники Святой Марии в Ницце.

Однако несмотря на это, послеродовая депрессия не обошла известную актрису стороной. Источники, близкие к окружению пары, в многочисленных интервью уверяли, что рождение близнецов стало для Джоли серьезным эмоциональным испытанием. Новоиспеченной маме было сложно контролировать свои эмоции, она очень много времени проводила в постели, а также страдала от отсутствия аппетита.

Эмма Малинина

Instagram@doktoremmamalinina

Своему второму супругу, известному музыканту Александру Малинину Эмма подарила двойняшек Фрола и Устинью, когда ей было 38 лет (к слову, в роду Эммы двойни — частое явление). Пожалуй, именно благодаря тому, что Эмма сама по специальности гинеколог, к собственным родам она подошла как профессионал.

Я очень спокойно отношусь к этому процессу. Например, когда у меня были схватки, думала о том, что бы мне еще такое съесть, чем бы еще себя порадовать, потому что знала, что через какое-то время мне и есть нельзя будет. Первого ребенка я рожала в 19 лет и не понимала тогда, что со мной происходит. А здесь я все считала, смотрела на часы, и, когда доктор, который должен был принимать у меня роды, собрался вечером уходить, я попросила его остаться. Потом позвонила Александру и сказала, что через пару часов точно рожу, и он приехал как раз в тот момент, когда двойня вот-вот должна была появиться на свет. Думаю, что только женщина-доктор может так точно все рассчитать,

— вспоминала Эмма Малинина о своих родах в интервью журналу «Няня.ru».

Кстати, по поводу «расчета». Жена популярного певца не скрывает, что двойня — это очень тяжело, а поэтому призывает родителей рассчитывать силы и оценивать свои возможности — как физические, так и материальные:

И если чего-то не хватает, лучше подождать с появлением ребенка, чем рожать, а потом хвататься за голову.

Эмма и Александр вполне могут читать родителям лекции о воспитании двойняшек и о развитии в них талантов. Их сын Фрол весьма успешно пробует свои силы в изобразительном искусстве (у юного Малинина уже прошло несколько персональных выставок), а дочь Устинья вместе с папой блистает на сцене и поражает поклонников своими вокальными способностями.

www.splashnews.com Для Дженнифер Лопес беременность близнецами Эммой и Максом была долгожданной. Наверное, поэтому даже не самые лучшие моменты вынашивания малышей артистка вспоминает с улыбкой.

Мне ужасно хотелось есть и спать. И к тому же было очень неудобно лежать, потому что один малыш находился с одной стороны живота, а другой — с другой. Никуда не повернешься, ни на один бок. У меня была специальная подушка для беременных, очень большая, твердая и жесткая,

— рассказывала певица в интервью журналу «7 Дней».

После рождения детей Дженнифер столкнулась с проблемой, о которой не понаслышке знают многие новоиспеченные родители: она боялась прикасаться к малюткам. Кроме того, ей было непросто вернуться в добеременную форму (и это все при том, что артистка активно проводила беременность и даже будучи в положении отплясывала в своем клипе).

Первые 4-5 месяцев Дженнифер занималась обычной ходьбой, спустя 7 месяцев после родов Лопес стала готовиться к соревнованиям по триатлону (тренировка представляла собой микс бега — почти 6,5 км, плавания — 800 м и езды на велосипеде — почти 29 км).

Тем не менее, несмотря на все усилия, идеального веса артистке удалось достичь только с помощью веганской диеты.

Когда я стала веганом, тут же сбросила 4-5 килограммов. Эти перемены были впечатляющими, но, больше того, я стала чувствовать себя намного лучше. И люди вокруг отмечали, что моя энергетика стала лучше… Все стало лучше,

— радостно поделилась Дженнифер Лопес в интервью Extra TV.

www.visualrian.ru Певица, композитор, солистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина родила близнецов Артема и Марту, когда ей было 35 лет. Малыши появились на свет в одном из американских госпиталей, потому что артистка избегала пристального внимания к своей семье со стороны журналистов. Об этом она не раз упоминала в своих интервью.

Также Диана признавалась, что рождение детей позитивно повлияло на ее мировоззрение.

Да, да! Рождение детей переворачивает всю жизнь. Думаю, со мной согласится любая женщина. А к тому же родить сразу двоих — все равно что роту,

— вот так описала Диана рождение близнецов в интервью порталу «Сегодня».

К сожалению, Диану не обошла стороной послеродовая депрессия. Однако она была не такой, как у многих мам.

Период депрессии у меня действительно был. Но не потому, что я сижу с детьми, а потому, что теперь каждый может их обидеть. Такой страх вселился…

www.splashnews.com Американская певица Мэрайя Кэри родила двойню Мороккана и Монро в 41 год. Мэрайя долго пыталась забеременеть, но все складывалось неудачно, а одна из беременностей закончилась выкидышем. Мечта стать матерью у Кэри осуществилась с помощью процедуры ЭКО.

После родов Мэрайя не раз заявляла в интервью, что рожать больше не собирается. Несмотря на то, что само появление малышей прошло благополучно, период их ожидания подарил певице немало переживаний.

Я страдала от преэклампсии и гестационного диабета. Это была тяжелая беременность, и основную ее часть я пребывала в одиночестве,

— призналась артистка в ходе шоу Watch What Happens.

Про похудение после родов Кэри может написать целую книгу. Известная певица всегда вела ожесточенный бой со склонностью к полноте, но после беременности и родов расставаться с лишними килограммами ей было как никогда сложно. Сбросить более 30 кг ей помогла система американского диетолога Дженни Крейга, а тонус тела Мэрайя поддерживает с помощью занятий в бассейне.

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