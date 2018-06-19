Лунный посевной календарь на 19 июня 2018 года

7 лунный день, растущая Луна в Деве.

Знак Девы

Можно продолжать начатые накануне посевы и посадки. Чтобы свежая зелень не переводилась на столе, все лето сейте ее повторно, а тонкости агротехники помогут получить достойный урожай. Удачный период для посева газонных трав (цветочных смесей).

Подходящая пора для обрезки: удаляйте сломанные (сухие, слабые, слепые) побеги, лишние цветки и бутоны, увядшие соцветия (конечно, если планируете собрать свои семена, часть следует оставить). Удаляйте нежелательные усы у садовой земляники, если сбор ягод завершен, можно начинать комплекс мероприятий по подготовке к осени.

Подвязывайте высокорослые томаты, сооружайте шпалеры для огурцов, опоры для пионов (иначе при первом дожде они окажутся на земле).

Окучивайте картофель, томаты, капусту, порей, морковь. Во время работы на картофельных делянках проверяйте наличие на кустах колорадского жука (хотите обзавестись картофелем, устойчивым к полосатому вредителю? Тогда уже сейчас пора приниматься за дело).

Хорошее время для полива: если времени стоять со шлангом катастрофически не хватает, полезные устройства придут на помощь, а чтобы избежать регулярного разрыхления корки после полива, мульчируйте землю сеном, соломой, опилками, стружками, галькой или декоративными отсыпками — что есть под рукой.

Не забывайте об уходе за газоном — и полив, и подкормки, и стрижка ему требуются регулярно.

Для заготовок впрок сегодня предпочтительный способ — сушка. Допускается сбор целебного сырья — корней и корневищ лекарственных растений.

Повремените с замачиванием семян. Не сейте, не сажайте растения с целью получения с них урожая.

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