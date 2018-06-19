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Перемещение во времени зафиксировали в Америке
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Перемещение во времени зафиксировали в Америке 

13 Новостей.ru 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
Историями о путешествиях во времени сейчас сложно удивить кого-либо, несколько раз в год появляются люди, которые утверждают, что прибыли из будущего, но случай, который произошёл недавно в США особенный. Американка услышав странные звуки в своём доме сразу вызвала полицейский наряд, чтобы выяснить что случилось. Пока длился телефонный разговор, женщина решилась спуститься на первый этаж дома, чтобы выяснить источник шума. Дело в том, что полицейским по телефону она рассказала, что живёт одна и в качестве домашнего животного у неё есть игривый кот и возможно это шумит он. В ванной комнате она женщина начала испуганно кричать. Её покойный муж, который умер 7 лет назад стоял около разбитого зеркала живой, но сильно помолодевший и имелась даже татуировка, в точности как у её мужа, ошибки быть не могло! Полицейский патруль приехал через 20 минут после вызова и обнаружили мужчину, у которого из ушей текла кровь. Сотрудники полиции вызвали скорую для молодого человека. Немногим позднее их отстранили от дела и его начало вести ФБР, не давая никаких комментариев. Мужчина до сих пор остаётся у сотрудников ФБР и неизвестно то, каким образом мёртвый мужчина стал вдруг живым и помолодел на пару десятков лет. Мистика, да и только.
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