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Анна Чиповская отметила с друзьями свой День рождения
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Анна Чиповская отметила с друзьями свой День рождения 

Fraufluger.ru 40 минут назад
Фото: Fraufluger.ru
16 июня молодая российская актриса Анна Чиповская празднует день рождения. В этом году, Аня отпраздновала его в кругу близких ей людей. Анна Чиповская отметила с друзьями свой День рожденияБлизкие и родные Ани в этот день собрались вместе, чтобы поздравить именинницу и отпраздновать столь значимый день вместе с ней. Фотографиями с празднования Аня поделилась у себя в Инстаграме.
Поздравлений с Днем рождения в этот день было очень много как от друзей, так и от многочисленных подписчиков в социальных сетях и поклонников ее творчества. А поздравить лично пришли: Светлана Ходченкова, Юлия Снигирь, Ольга Сухарева, Андрей Шилков, Виктория Исакова, Паулина Андреева, Светлана Устинова и многие другие.
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