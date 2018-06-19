Анна Чиповская отметила с друзьями свой День рождения 

16 июня молодая российская актриса Анна Чиповская празднует день рождения. В этом году, Аня отпраздновала его в кругу близких ей людей. Анна Чиповская отметила с друзьями свой День рожденияБлизкие и родные Ани в этот день собрались вместе, чтобы поздравить именинницу и отпраздновать столь значимый день вместе с ней. Фотографиями с празднования Аня поделилась у себя в Инстаграме.
Поздравлений с Днем рождения в этот день было очень много как от друзей, так и от многочисленных подписчиков в социальных сетях и поклонников ее творчества. А поздравить лично пришли: Светлана Ходченкова, Юлия Снигирь, Ольга Сухарева, Андрей Шилков, Виктория Исакова, Паулина Андреева, Светлана Устинова и многие другие.