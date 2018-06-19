Какого числа Петров пост в 2018 году: календарь питания

Петров пост существует на протяжении нескольких столетий. Верующие постятся в честь Петра и Павла, апостолов Иисуса Христа . В 2018 году важно знать, какого числа начинается Петров пост и когда он заканчивается. К тому же нужно помнить традиции, которые должны соблюдать верующие люди.

Основные сведения о посте

Дата начала поста зависит от числа, когда верующие отмечали Пасху и Троицу. Петров пост всегда начинается через 57 дней после Пасхи, поэтому дата его начала ежегодно меняется. Именно по этой схеме можно вычислить, какого числа в 2018 году начинается Петров пост и когда он заканчивается. В 2018 году верующие отмечали Троицу 27 мая, поэтому поститься нужно с 4 июня.

Петров пост всегда заканчивается 12 июля. Именно в этот день верующие вспоминают апостолов Петра и Павла, благодаря которым удалось распространить христианскую религию. Длительность поста обычно составляет от 8 до 42 дней.

yandex_ad_1 Петров пост был установлен несколько столетий тому назад, когда только зарождалось христианство. С самого начала верующие старались поститься для того, чтобы очиститься от зла и негатива, подготовиться к проповеди Евангелия и быть готовыми к спасительному служению перед Господом. Считается, что Петровский пост должен защищать верующих от душевного негатива и беспечного поведения.

Основные исторические сведения

Первое упоминание можно найти в «Апостольском предании», которое было издано в 3 столетии Ипполитом Римским. Чаще о Петрове посте начинают упоминать в 4-5 веках, но в самом начале его восприятие было иным.

Изначально пост считали компенсационным. Если верующие по какой-либо причине не могли поститься в единственный Великий пост перед пасхальным воскресеньем, они могли принять пищевые ограничения летом и выполнить свой долг.

Утверждение Петрова поста произошло позже, когда в Риме и Константинополе построили храмы, посвященные апостолам Петру и Павлу. Освящение было проведено 29 июня (12 июля), после чего к религиозному празднику верующие приурочили период поста. Существует мнение, что это событие стало очень важным для христианства, ведь люди сумели отойти от язычества.

Как нужно вести себя в Петров пост

Знать, какого числа начинается Петров пост в 2018 году и когда он заканчивается, важно не только для того, чтобы соблюдать пищевые ограничения, но и по-особенному воспринимать отказ от определенных продуктов. Пост нельзя сравнивать с диетами, которые направлены на улучшение состояния здоровья или физической формы. Пост — это период пищевых ограничений, направленный на улучшение душевного состояния и устранение негатива.

В период поста нужно не только отказаться от мясных блюд и других запрещенных продуктов с содержанием животного белка, но и нужно совершать добрые дела, молиться Господу. Только исполнение всех предписаний гарантирует очищение души и тела.

yandex_ad_2 Петров пост считается не настолько тяжелым и строгим, как Великий. Церковные предписания позволяют совершать определенные послабления, которые не будут восприняты в качестве нарушения.

Верующие должны стремиться к правомерному поведению, несмотря на возможные сложности:

нужно отказаться от гнева, зависти и лжи;

рекомендуется исключить участие в развлекательных мероприятиях;

важно бороться с негативными мыслями, плохими словами и поступками;

следует жить с пониманием Божьих заповедей.

Разрешено ли венчаться в пост

Венчание желательно провести заранее или уже после завершения ответственного периода. Этому способствуют две серьезные причины.

В период поста нужно соблюдать строгие ограничения в еде. Любой праздник связан с обильным накрытием стола, на который подают вкусные сытные блюда, мяса, алкогольные напитки. На самом деле такой праздничный стол нежелательно планировать в пост, хотя без него сложно представить венчание.

Праздный образ жизни также нежелателен в период поста. Верующие люди должны позаботиться о своей душе, открыть сердце любви, забыть об обидах. По данной причине веселые и шумные мероприятия желательно планировать в другой период.

Издавна считается, что люди, которые решились начать семейную жизнь в период поста, ставят крест на своем личном счастье. Молодожены с самого начала могут ссориться и скандалить, останутся недовольны друг другом.

Священнослужители рекомендуют выбрать более благоприятный период для проведения венчания.

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Пищевые ограничения на период поста

Соблюдать пост можно только при определенной корректировке рациона.

Издавна Петров пост, как и остальные постные периоды, связан с кулинарией.

В период поста нужно готовить постную пищу. Классическими блюдами признаны холодные щи, супы на квасах, окрошка. Такие кулинарные традиции соблюдаются и в 2018 году.

В дни памяти святых, которые выпадают на летний пост, нужно испечь традиционный рыбник. Основное отличие пирога — это использование целой очищенной рыбы и постного теста.

Самые строгие ограничения нужно соблюдать в среду и пятницу.

Из рациона исключают не только мясо, но и яйца, молочные продукты.

В обязательном порядке нужно отказаться от алкоголя и табака.

Верующие должны не только знать, какого числа в 2018 году начинается Петров пост и когда он заканчивается, но и особенности рациона с учетом дней недели.

В понедельник разрешается кушать горячие блюда без добавления растительного масла. Например, можно приготовить постную кашу.

Среда и пятница — это самые строгие дни поста. В эти дни можно кушать только хлеб и пить простую воду. По традиции, с самого начала существования поста, наиболее важные ограничения приходятся на эти два дня недели.

В воскресенье разрешено кушать постные блюда с растительным маслом, рыбу и выпить бокал красного вина.

В остальные дни недели можно кушать обычные постные блюда. При необходимости в рацион включают небольшое количество рыбы.

Пост должен соблюдаться всеми верующими людьми. Исключение допускается по состоянию здоровья, в период беременности или лактации.

Основные приметы на пост

Издавна существуют народные приметы, которые также определяют поведение на Петров пост.

Рекомендуется отказаться от шитья и вышивания. Считается, что рукодельница может накликать болезнь на свои руки и привлечь бедствие в жизнь.

Нельзя уговаривать постящегося человека нарушить пищевые ограничения. Это может быть наказуемым.

В период поста нельзя стричься. В противном случае прическа будет доставлять проблемы.

В пост нельзя давать деньги и важные вещи в долг. Считается, что нарушение этого может привести к финансовым и иным неприятностям.

Верующие должны знать, какого числа начинается Петров пост в 2018 году и когда он заканчивается: 4 июня — 12 июля. Именно в этот период нужно не только вести тихий образ жизни и питаться с определенными ограничениями, но и позаботиться о прощении близких и возвращении мира в свою душу.