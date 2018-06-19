Попробуй реальность на вкус

«Ратимир» представляет новинку этого лета — «МЕГА сосиски». Два разных вкуса и интерактивная упаковка — это ново, это интересно, это вкусно! Подробнее о том, чем «Ратимир» решил удивить жителей Дальнего Востока, в материале нашего корреспондента.

Вкус на 100%

Новые сосиски «МЕГА» во всем — в размере, качестве и, главное, вкусе. В компании «Ратимир» провели десятки дегустаций и произвели не меньше опытных образцов, прежде чем создали сосиски, к которым нельзя остаться равнодушными. Попробуйте, и вы сами в этом убедитесь.

Кстати, «Ратимир» решил удивить не одним, а сразу двумя видами новых сосисок. Первые очень нежные и имеют насыщенный сливочный вкус, знакомый с детства. Вторые сосиски отличаются пикантностью и необычной текстурой — они ветчинные.

«МЕГА сосиски» имеют также нестандартный большой размер. Это дает возможность не только наесться вдоволь, но и придать продукту сочность. Особенными новые сосиски от «Ратимир» делает и натуральное копчение, которое придает им неповторимый аромат. Кстати, коптится продукция на буковой щепе.

«В производстве мы используем только высококачественное сырье. Новые сосиски готовим из свинины и говядины первого сорта, а также используем уникальный набор специй и пряностей, — рассказывает ведущий технолог компании «Ратимир» Юрий Ляшко. — Важно отметить, что контроль качества продукта производится на всех этапах производства, мы строго за этим следим».

Идеально для пикника

Сезон отдыха на природе в самом разгаре. Собираясь на пикник в следующий раз не забудьте прихватить с собой несколько упаковок «МЕГА сосисок», которые отлично жарятся на костре или мангале. Лучше всего для этих целей подойдут именно «ветчинные» сосиски, да и упаковка у них сделана в лесном стиле, так что ошибиться шансов нет.

В чем фишка?

Дополненная реальность прочно обосновалась в нашей повседневной жизни. В основном ее активно используют издательства, например, детские книжки с оживающими персонажами и раскраски стали хитом продаж. Не обошла стороной этот тренд и компания «Ратимир», начав активно внедрять технологию дополненной реальности в макеты упаковки.

Упаковка продукта — это не просто декорация, она может удивить и поднять настроение. В этом нас убедила компания «Ратимир». Ведь «МЕГА сосиски» не только вкусны, но и интересны благодаря новому интерактивному формату.

Все, что нужно, чтобы упаковка «ожила» — навести на картинку смартфон и планшет с установленным приложением.

Шаг 1. Скачайте бесплатное приложение Ratimir AR на App Store или Google Play

Шаг 2. Возьмите одну из упаковок «МЕГА сосисок».

Шаг 3. Запустите приложение и наведите телефон или планшет на упаковку

Шаг 4. Смотрите, как оживает упаковка, какие герои там появляются и что они вытворяют!

Попробуйте прямо сейчас!

Контакты:

Тел. : 8 (423) 202 52 70 Сайт: www.ratimir.ru