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Итальянку сочли слишком старой для сексуальных домогательств
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Итальянку сочли слишком старой для сексуальных домогательств 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Италии прокуроры перестали расследовать дело о сексуальных домогательствах в отношении известного спортивного чиновника, посчитав, что его жертва «слишком старая» для каких-либо приставаний. Об этом сообщает National Public Radio.
74-летнего Карло Тавеччио (Carlo Tavecchio), бывшего главу итальянской федерации футбола, подозревали в попытке поцеловать и приставать к Элизабетте Кортани (Elisabetta Cortani), которой едва исполнилось 50 лет. Инцидент произошел в 2015 году в офисе мужчины, однако женщина подала иск лишь в ноябре 2017-го.
По словам Кортани, второй раз на встречу с Тавеччио она пришла со спрятанной камерой. У женщины есть запись, как он стал домогаться и поцеловал ее, хотя она всячески упиралась. Пожилой мужчина свою вину отрицает.
Прокуроры в Риме заявили, что не будут выдвигать против чиновника обвинения по нескольким причинам. Во-первых, жалоба поступила «слишком поздно», во-вторых, Кортани была «довольно взрослой и прекрасно знала Тавеччио».
«Возможно, я слишком стара для них, но я смогла защитить себя. Я могу заверить, что находилась в более уязвимой позиции, я была напугана (…) В той комнате ни у уязвимости, ни у страха нет возраста», — заявила женщина.
Тавеччио был очень влиятельным человеком в итальянском футболе, он покинул пост главы федерации в 2017 году. Мужчина известен своими расистскими комментариями. Так, однажды он заявил, что «предпочитает держаться подальше от геев и евреев».
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