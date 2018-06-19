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Не забывайте о гигиене: 4 вещи, которые улучшат слух
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Не забывайте о гигиене: 4 вещи, которые улучшат слух 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Согласно данным Министерства здравоохранения и социальных служб на территории США в возрасте 65-74 лет треть жителей страдают от потери слуха. В большинстве случаев пациенты даже не подозревают, насколько эта проблема существенна, пока им не начинают предлагать обзавестись слуховым аппаратом.
Впрочем, есть четыре простых способа улучшить слух, не приобретая дорогие слуховые аппараты.
Практика различения звуков
Создайте собственные упражнения для слуха. Это не требует много времени: достаточно лишь начать обращать внимание на окружающие вас вещи. Ежедневно тренируйтесь, пытаясь найти новые звуки. Для этого достаточно включить музыку, телевизор, или просто выйти в оживленное место. Среди большинства звуков попытайтесь выделить какие-либо звуки. Это способно укрепить навыки слуха.
Чистите уши  Порой потерей слуха может служить обычная проблема недостаточной гигиены. Ведь из ушной серы формируются пробки, которые блокируют звук. Тем не менее не пытайтесь почистить уши, засунув туда ватную палочку — это худшее, что вы можете сделать. Лучше обратитесь за помощью к специалисту.
Поддерживайте ум в тонусе
Поразительно, но развивающие игры не только забавны, но и способны улучшить слух. Немаловажную роль играет тот факт, что в обработке звука главную задачу выполняет мозг. Поэтому стоит убедиться, что он в порядке и работает как нужно. А решение головоломок, чтение или изучение иностранных языков — те вещи, которые помогу поддерживать функциональность мозга.
Ешьте определенные продукты
И хотя не существует определенной еды, способной улучшить слух, считается, что некоторые минералы могут помочь укрепить эту важную часть организма. Специалисты Национальной Кампании за Лучший Слух отмечают, что стоит разнообразить свой рацион продуктами, богатыми калием, фолиевой кислотой, магнием, цинком и омега-3 жирами. ​
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