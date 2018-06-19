Роль садовых дорожек в ландшафте участка и варианты их обустройства

Cадовые дорожки — не просто способ попасть из одной части участка в другую, у них есть и еще одна, очень важная роль.

Куда ты, тропинка?На первый взгляд садовые дорожки «работают» так же, как и обычные уличные: по ним нужно пройти из пункта А в пункт Б по возможности кратчайшим путем, при этом не замочив и не испачкав ноги. На дачном участке эту задачу выполняют прежде всего главные дорожки, соединяющие самые важные объекты: гараж, вход в дом, террасу, сарай для хранения инвентаря. Правильным решением для них будет хорошо уложенное, надежное покрытие из брусчатки или тротуарной плитки.

Большие плитки из известняка, уложенные поперек дорожки, обрамленные по краям клинкерными кирпичиками, создают ощущение, что путь к садовым воротам короче, чем на самом деле.

Большие плитки из известняка, уложенные поперек дорожки, обрамленные по краям клинкерными кирпичиками, создают ощущение, что путь к садовым воротам короче, чем на самом деле

Важно, чтобы дождевая вода не застаивалась, а уходила через зазоры между плитками или стекала вниз по поверхности, для чего дорожки выкладывают с небольшим поперечным уклоном. Ширина уложенной поверхности должна составлять минимум 80 см, а лучше 120-150 см — для того, чтобы два человека могли свободно разойтись.

Итак, главные садовые дорожки лучше делать широкими и удобными, совсем другое дело — маленькие, «сказочные» тропинки, которые предназначены для прогулок по тихим, на первый взгляд незаметным зонам участка. Здесь можно дать волю фантазии.

Многочисленные дуги, образованные мелкой брусчаткой, соединяются, формируя извилистую дорожку. На переднем плане можно разглядеть, как красноватый камень порфир чередуется с серым гранитом.

Многочисленные дуги, образованные мелкой брусчаткой, соединяются, формируя извилистую дорожку

Для обустройства боковых дорожек часто используют сыпучие натуральные материалы, такие как гравий, мелкий щебень или измельченную древесную кору. По этим тропинкам очень приятно ходить, несмотря на риск в плохую погоду испачкаться или промочить ноги.

Тропинка из гравия петляет между грядками, периодически прячась за растениями. Кажется, что она как будто нарочно скрывает конечную точку пути. Лежащие на гравии мелкие валуны лишь в некоторых местах обозначают ее края.

Тропинка из гравия петляет между грядками, периодически прячась за растениями

Но при выборе материалов для устройства садовой дорожки руководствуйтесь не только практическими соображениями — ведь от внешнего вида дорожек зависит ландшафт сада.

Учитывайте все факторы: из чего построен дом, в какой цвет он покрашен. Если фасад или цоколь выполнены из натурального камня, имеет смысл использовать тот же материал и для обустройства террас и дорожек. Для того чтобы не было слишком скучно, подберите оттенки так, чтобы дорожки получились более светлыми или, наоборот, более темными по сравнению с фасадом дома. Рядом со строениями из клинкерного кирпича будут хорошо смотреться дорожки из мостового клинкера. Практика сочетать по цвету покрытие дорожек и фасада, используя неброские тона, хорошо зарекомендовала себя и в тех случаях, когда дом отделан штукатуркой. Дерево же гармонично смотрится почти со всеми видами природного камня.

1. Широкая главная дорожка проходит через разные зоны большого участка. В связи с этим меняется и ее покрытие. Мощенная брусчаткой часть сначала плавно перетекает в немного изогнутый деревянный мостик, а он, в свою очередь, потом переходит в полоску газона, ведущую через цветочную поляну.

Широкая главная дорожка проходит через разные зоны большого участка

2. Для создания контраста зазоры между шиферными плитами заполнили светлыми ракушками.

Для создания контраста зазоры между шиферными плитами заполнили светлыми ракушками

3. Самый легкий вариант — выстричь тропинку среди травы. Но в дождливый день, увы, гулять по ней вам вряд ли захочется.

Самый легкий вариант — выстричь тропинку среди травы. Но в дождливый день, увы, гулять по ней вам вряд ли захочется

4. Для того чтобы выложить эту небольшую дорожку между грядками, не потребовалось много усилий. Она выполнена из крупногабаритной брусчатки с широкими зазорами.

5. Маленькая пошаговая дорожка неправильной формы, выложенная камнями разного размера, ведет через прудик. Небольшие расстояния между каменными плитами необходимы для того, чтобы было удобно шагать.

4-5 6. Тропинка из природного камня и клинкерного кирпича выглядит очень симпатично. Только бордюр полностью выполнен из темного базальта.

7. Старым бетонным плитам нашли новое применение — уложенные рядом с грубой брусчаткой из природного камня, они выглядят не хуже новых материалов.

6-7 8. Деревянные доски между грядками — интересное решение. Прочные материалы, малочувствительные к влажности почвы — это дуб, робиния, каштан.

9. Зазоры между плитами специально оставили широкими, чтобы дать возможность расти тимьяну, который не боится вытаптывания.

8-9 Держимся в рамках Окантовка садовой дорожки может выполнять сразу несколько функций. При более основательной укладке, например с обустройством бордюров на бетонном фундаменте, окантовка не дает дорожке терять форму даже в том случае, если по ней проедет тяжело нагруженная тачка. Но в большинстве случаев речь идет все же о визуальном восприятии: бордюр должен быть красивым обрамлением и четко отделять дорожку от прилегающих зон участка.

На фото видно, что использованная в качестве бордюра кровельная черепица препятствует осыпанию земли со слегка приподнятой грядки с травами. Из такого материала легко создать обрамление любой формы, так что вполне можно проявить свой вкус и фантазию.

Использованная в качестве бордюра кровельная черепица препятствует осыпанию земли со слегка приподнятой грядки с травами

Ивовый плетень не дает крупному гравию рассыпаться за пределы дорожки.

Ивовый плетень не дает крупному гравию рассыпаться за пределы дорожки.

Тот, кто хочет реализовать свои творческие способности, может комбинировать различные материалы. Так, например, красноватый клинкерный кирпич хорошо сочетается с серым природным камнем, который укладывается по обеим сторонам дорожек как обрамление. Даже старая плитка из вымывного бетона выглядит очень живописно в комбинации с природным камнем или клинкерным кирпичом, правда, если не мостить такой плиткой большие площади.

Еще одна возможность для разнообразия — рисунок мощения:

Расположение брусчатки вдоль направления движения выглядит динамично, к тому же новички легко справятся с таким способом укладки. Мощение поперек направления движения производит, наоборот, более солидное впечатление, создавая ощущение статичности. Самое трудоемкое — круговое мощение или мощение «елочкой», для выполнения таких работ лучше всего привлечь специалиста.

Образуя изгиб, дорожка из клинкерного кирпича ведет через грядки, кирпичи уложены вдоль направления движения.

Образуя изгиб, дорожка из клинкерного кирпича ведет через грядки, кирпичи уложены вдоль направления движения

Необычная комбинация камня и газона: мощение заканчивается круглой площадкой и как бы растворяется на газоне в форме отдельно уложенных плиток из природного камня.

Необычная комбинация камня и газона: мощение заканчивается круглой площадкой и как бы растворяется на газоне в форме отдельно уложенных плиток из природного камня

Дорожка, мощенная грубым камнем, хорошо смотрится в саду в стиле кантри. Но следует учесть, что ходить по ней будет не очень удобно.

Дорожка, мощенная грубым камнем, хорошо смотрится в саду в стиле кантри

При обустройстве дорожек из насыпных материалов необходимо решить принципиальный вопрос: должны ли они иметь четкие границы или могут заходить на примыкающие к ним зоны участка.

Благодаря клинкерному обрамлению дорожки из древесной коры траву у края газона легко скашивать

Второй вариант, когда засыпанные мелким щебнем дорожки проложены вдоль альпийских горок или клумб либо тропинки из коры петляют под кронами деревьев, — прекрасное решение для сада в сельском или природном стиле. Такие садовые дорожки максимально приближены к природе и скорее подстраиваются под формы растений, нежели самостоятельно указывают направление.

На солидном фундаментеБрусчатка или тротуарная плитка: для дорожек с таким покрытием особенно важен надежный фундамент, чтобы грунт не проседал.

Бордюрный камень (1) ставят на ребро на ленточный фундамент, заглубленный на 20-30 см. Затем кладут сначала один слой щебня (2) толщиной 20-30 см. За ним следует выровненный слой строительного песка (3) (3-5 см). Брусчатку или тротуарную плитку (4) укладывают сверху, зазоры засыпают песком. Брусчатка или тротуарная плитка: для дорожек с таким покрытием особенно важен надежный фундамент, чтобы грунт не проседал

Брусчатка или тротуарная плитка: для дорожек с таким покрытием особенно важен надежный фундамент, чтобы грунт не проседал

Гравий или щебень: дорожки из насыпного материала также требуют возведения морозоустойчивого фундамента.

Сначала выполняют окантовку дорожек (1). Брусчатка устанавливается на бетонном ленточном фундаменте, заглубленном в землю на 15-20 см. Слой щебня (2), уложенный на уплотненную основу, составляет 10-20 см. При необходимости сверху можно уложить агроткань (3), препятствующую появлению сорняков. Слой гравия или щебня (4) (ок. 5 см) образует верхнюю поверхность дорожки. Гравий или щебень: дорожки из насыпного материала также требуют возведения морозоустойчивого фундамента.

Гравий или щебень: дорожки из насыпного материала также требуют возведения морозоустойчивого фундамента

Агроткань (или геотекстиль) представляет собой прочный водопроницаемый материал. Ее часто расстилают под слоем гравия, щебня, измельченной древесной коры, чтобы предотвратить проникновение сорняков, размножающихся корневыми побегами.

Агроткань (или геотекстиль) представляет собой прочный водопроницаемый материал. Ее часто расстилают под слоем гравия, щебня, измельченной древесной коры, чтобы предотвратить проникновение сорняков

Тем не менее, к сожалению, агроткань не может защитить от семян сорняков, занесенных ветром. Они закрепляются в покрытии, а потом начинают прорастать.

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Правильным путемВажный аспект устройства дорожки — трассировка (маршрут, по которому она проходит по участку).

Прямые дорожки обеспечивают четкое деление сада на прямоугольные сегменты.

Прямые дорожки обеспечивают четкое деление сада на прямоугольные сегменты. Конечный пункт, в который они ведут, можно сразу же определить визуально, а сочетающиеся друг с другом растения, высаженные по обеим сторонам пути, подчеркивают направление движения к цели. Поэтому в конце дорожки следует обустроить пространство так, чтобы оно сразу же привлекало к себе внимание, — например, установить обелиск для роз, скамейку для отдыха или соорудить небольшой фонтан. Извилистые дорожки придают участку более естественный вид, максимально приближая его к природе, прежде всего, если они проходят рядом с грядками и клумбами, где растут травы, многолетники и кустарники. Конечный пункт необязательно должен четко просматриваться. Тем не менее не стоит делать тропинки слишком узкими и извилистыми, так как в этом случае живость и естественность сменятся неаккуратностью и беспорядком.

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Фото: MSL/Elke Borkowski, GAP/A. Rex, Bolton, Annette Timmermann, Flora Press/Garden Collection/Visions.

Рисунки: MSL/Bespaluk.